Karlmaður var handtekinn vegna gruns um vopnaburð nærri heimili Andrésar fyrrverandi prins. Fréttir eru um að maðurinn hafi ógnað Andrési þar sem hann var á gangi með hundum sínum.
Lögreglan í Norfolk segir að maðurinn hafi verið handtekinn í gærkvöldi. Tilkynnt hafði verið um að hann hefði haft uppi ógnandi tilburði nærri heimili Andrews Mountbatten-Windsor, fyrrverandi prins. Hann hafi meðal annars verið grunaður um ólöglegan vopnaburð.
Breskir fjölmiðlar sögðu frá því að grímuklæddur maður hefði hlaupið að Mountbatten-Windsor þar sem hann var á gangi og ausið yfir hann svívirðingum. Fyrrverandi prinsinn og lífvörður hans hafi flúið á bíl.
Mountbatten-Windsor var sviptur aðalstign og borinn út af heimili sinnu nærri Windsor-kastala vegna uppljóstrana um náið vinfengi hans við Jeffrey Epstein, bandaríska kynferðisbrotamanninn. Fyrrverandi prinsinn hefur verið sakaður um að brjóta á stúlkum sem Epstein kom honum í kynni við.