Breiðablik og FH skildu jöfn, 3-3, í fjörugum leik á Kópavogsvelli í 6. umferð Bestu deildar karla. Blikar voru tveimur mörkum yfir í hálfleik eftir mörk frá Ásgeiri Helga Orrasyni og Kristófer Inga Kristinssyni en FH svaraði af krafti í síðari hálfleik þar sem Gils Gíslason skoraði tvívegis og Kjartan Kári Halldórsson af vítapunktinum. Höskuldur Gunnlaugsson tryggði Blikum stigið með öruggri vítaspyrnu þegar tæpur stundarfjórðungur var eftir.
Blikar slógu taktinn fyrir hlé
Fyrir leik fékk Anton Logi Lúðvíksson afhenta viðurkenningu úr hendi Flosa Eiríkssonar, formanns knattspyrnudeildar Breiðabliks, fyrir að hafa náð þeim glæsilega áfanga að leika 100 leiki fyrir félagið.
Leikurinn var opinn og lifandi og það voru heimamenn sem brutu ísinn á 25. mínútu. Eftir hornspyrnu Blika varð barningur og darraðadans í vítateig FH. Boltinn féll fyrir Ásgeir Helga Orrason sem lét vaða úr teignum og kom Breiðabliki yfir.
Rétt fyrir leikhlé tvöfölduðu Blikar forystuna. Viktor Karl átti þá skottilraun fyrir utan teig sem fór í varnarmann FH og boltinn barst inn í teiginn til Kristófers Inga Kristinssonar. Hann þakkaði pent fyrir sig og skoraði mark sem bar með sér örlítinn heppnisstimpil en taldi engu að síður. Staðan 2-0 í hálfleik.
FH sneri leiknum við en Blikar áttu síðasta svarið
FH-ingar komu ákveðnir inn í síðari hálfleik og minnkuðu muninn strax á 49. mínútu. Gils Gíslason skoraði þá gott mark og hleypti nýju lífi í leikinn.
Á 64. mínútu fékk FH vítaspyrnu þegar Gunnar Oddur dómari dæmdi Ívar Örn brotlegan innan teigs Breiðabliks. Kjartan Kári Halldórsson steig á punktinn og skoraði örugglega. Allt í einu var staðan orðin 2-2 og leikurinn galopinn.
Aðeins fimm mínútum síðar var viðsnúningurinn fullkomnaður. Úlfur Ágúst sendi boltann á Gils sem kláraði færið sitt af öryggi í fyrstu snertingu og kom FH í 3-2. Frá því að vera tveimur mörkum undir voru Hafnfirðingar komnir yfir og hitinn í leiknum orðinn áþreifanlegur.
Blikar létu þó ekki deigan síga. Á 77. mínútu fengu þeir vítaspyrnu eftir brot Úlfs Ágústs innan teigs FH. Höskuldur Gunnlaugsson fór á punktinn og skoraði af öryggi. Jökull fór í rétt horn en það dugði ekki til.
Niðurstaðan varð 3-3 jafntefli eftir mikinn baráttuleik þar sem bæði lið áttu góða kafla og sveiflurnar voru stórar.
Þegar Gils kemur FH yfir í leiknum 3-2 eftir að hafa lent tveimur mörkum undir var skemmtilegt móment. Því miður fyrir FH-inga dugði það ekki til sigurs hins vegra.
Höskuldur var áreiðanlegur nú sem fyrr fyrir Breiðablik ásamt Kristófer Inga. Gils og Kjartan Kári voru flottir hjá FH ásamt fleirum. Ívar Örn og Úlfur Ágúst fá skúrkinn fyrir brotin sín sem leiddu til vítaspyrnudóma hér í kvöld.
Allt í lagi en ekki frábær vakt í kvöld hjá Gunnari Oddi og hans teymi. Leikurinn fékk heilt yfir að flæða prýðilega. Verð þó að setja stórt spurningamerki við það að Ívar Örn hafi ekki fengið sitt seinna gula og þar með rautt spjald í vítaspyrnudóminum en Ólafur Ingi þjálfari tók Ívar Örn út af med det samme í kjölfarið. Einnig var Jói Kalli þjálfari FH ekki par sáttur með að fá ekki að skipta rétt áður en FH fær dæmda vítaspyrnu á sig. Einkunn 6,0.
Fínn andi á Kópavogsvelli í kvöld og áhorfendur fengu flottan leik. Það var bjart, kalt og fallegt úti um að litast og umgjörðin í efsta flokki í Kópavoginum.