Um­fjöllun: Breiða­blik - FH 3-3 | Sex marka jafn­tefli í Kópa­vogi

Kolbeinn Kristinsson skrifar
Breiða­blik og FH skildu jöfn, 3-3, í fjörugum leik á Kópa­vogs­velli í 6. um­ferð Bestu deildar karla. Blikar voru tveimur mörkum yfir í hálf­leik eftir mörk frá Ás­geiri Helga Orra­syni og Kristó­fer Inga Kristins­syni en FH svaraði af krafti í síðari hálf­leik þar sem Gils Gísla­son skoraði tvívegis og Kjartan Kári Halldórs­son af víta­punktinum. Höskuldur Gunn­laugs­son tryggði Blikum stigið með öruggri víta­spyrnu þegar tæpur stundar­fjórðungur var eftir.

Blikar slógu taktinn fyrir hlé

Fyrir leik fékk Anton Logi Lúðvíks­son af­henta viður­kenningu úr hendi Flosa Eiríks­sonar, formanns knatt­spyrnu­deildar Breiða­bliks, fyrir að hafa náð þeim glæsi­lega áfanga að leika 100 leiki fyrir félagið.

Leikurinn var opinn og lifandi og það voru heima­menn sem brutu ísinn á 25. mínútu. Eftir horn­spyrnu Blika varð barningur og darraða­dans í víta­teig FH. Boltinn féll fyrir Ás­geir Helga Orra­son sem lét vaða úr teignum og kom Breiða­bliki yfir.

Rétt fyrir leik­hlé tvöfölduðu Blikar for­ystuna. Viktor Karl átti þá skot­til­raun fyrir utan teig sem fór í varnar­mann FH og boltinn barst inn í teiginn til Kristó­fers Inga Kristins­sonar. Hann þakkaði pent fyrir sig og skoraði mark sem bar með sér ör­lítinn heppnis­stimpil en taldi engu að síður. Staðan 2-0 í hálf­leik.

FH sneri leiknum við en Blikar áttu síðasta svarið

FH-ingar komu ákveðnir inn í síðari hálf­leik og minnkuðu muninn strax á 49. mínútu. Gils Gísla­son skoraði þá gott mark og hleypti nýju lífi í leikinn.

Á 64. mínútu fékk FH víta­spyrnu þegar Gunnar Oddur dómari dæmdi Ívar Örn brot­legan innan teigs Breiða­bliks. Kjartan Kári Halldórs­son steig á punktinn og skoraði örugg­lega. Allt í einu var staðan orðin 2-2 og leikurinn gal­opinn.

Kjartan Kári skoraði eitt marka FHVísir/Anton Brink

Aðeins fimm mínútum síðar var viðsnúningurinn full­komnaður. Úlfur Ágúst sendi boltann á Gils sem kláraði færið sitt af öryggi í fyrstu snertingu og kom FH í 3-2. Frá því að vera tveimur mörkum undir voru Hafn­firðingar komnir yfir og hitinn í leiknum orðinn áþreifan­legur.

Blikar létu þó ekki deigan síga. Á 77. mínútu fengu þeir víta­spyrnu eftir brot Úlfs Ágústs innan teigs FH. Höskuldur Gunn­laugs­son fór á punktinn og skoraði af öryggi. Jökull fór í rétt horn en það dugði ekki til.

Niður­staðan varð 3-3 jafn­tefli eftir mikinn baráttu­leik þar sem bæði lið áttu góða kafla og sveiflurnar voru stórar.

At­vik leiksins

Þegar Gils kemur FH yfir í leiknum 3-2 eftir að hafa lent tveimur mörkum undir var skemmti­legt móment. Því miður fyrir FH-inga dugði það ekki til sigurs hins vegra.

Stjörnur og skúrkar 

Höskuldur var áreiðan­legur nú sem fyrr fyrir Breiða­blik ásamt Kristó­fer Inga. Gils og Kjartan Kári voru flottir hjá FH ásamt fleirum. Ívar Örn og Úlfur Ágúst fá skúrkinn fyrir brotin sín sem leiddu til víta­spyrnu­dóma hér í kvöld.

Fyrirliðinn Höskuldur GunnlaugssonVísir/Guðmundur

Dómarinn 

Allt í lagi en ekki frábær vakt í kvöld hjá Gunnari Oddi og hans teymi. Leikurinn fékk heilt yfir að flæða prýði­lega. Verð þó að setja stórt spurninga­merki við það að Ívar Örn hafi ekki fengið sitt seinna gula og þar með rautt spjald í víta­spyrnu­dóminum en Ólafur Ingi þjálfari tók Ívar Örn út af med det samme í kjölfarið. Einnig var Jói Kalli þjálfari FH ekki par sáttur með að fá ekki að skipta rétt áður en FH fær dæmda víta­spyrnu á sig. Ein­kunn 6,0.

Stemning og um­gjörð 

Fínn andi á Kópa­vogs­velli í kvöld og áhorf­endur fengu flottan leik. Það var bjart, kalt og fal­legt úti um að litast og um­gjörðin í efsta flokki í Kópa­voginum.

