„Hræðileg úrslit og bara alls ekki það sem við ætluðum okkur í dag,“ sagði Sigurður Heiðar Höskuldsson, þjálfari Þórs, eftir stórtap gegn Víkingi í Víkinni. Lokatölur 6-0 fyrir Íslandsmeisturunum sem eru taplausir í Bestu deildinni eftir sex umferðir.
Víkingar léku á als oddi gegn slökum varnarleik Þórs í kvöld. Staðan 3-0 í hálfleik og önnur þrjú bættust við í þeim síðari. Sigurður Heiðar vill kenna varnarleiknum um og einbeitingarleysi þegar kemur að varnarleik hjá sínu liði.
„Fókusinn hjá okkur er búinn að vera drepa okkur í varnarleiknum. Fókus-levelið okkar er ekki nægilega hátt, það er of auðvelt að refsa okkur fyrir þegar við stígum aðeins upp og það er spilað á milli varnar og sóknar hjá okkur. Okkur er refsað gríðarlega illa fyrir þau augnablik,“ sagði Sigurður Heiðar, en fyrstu þrjú mörk leiksins má segja að hafi verið full auðveld fyrir heimamenn að skora.
Sigurður Heiðar sneri sér þó næst að því jákvæða.
„Mér fannst sóknarleikurinn okkar í fyrri hálfleik góður. Mér fannst við leysa það virkilega vel og ég var ánægður með það. Við komumst í fullt af stöðum, við komumst í dauðafæri í stöðunni 1-0 og fleiri mjög góða sénsa í fyrri hálfleiknum til þess að gera þetta að einhverjum leik, en gerum það ekki.“
Hins vegar gerði einbeitingarleysi aftur strax vart við sig í upphafi síðari hálfleiks.
„Svo komum við inn í seinni hálfleikinn og eigum þrusu start en missum svo fókusinn og þeir komast upp og fá horn og skora strax úr horni og staðan 4-0. Þannig að við náum aldrei mómenti til að gera eitthvað, skora mark og breyta gangi leiksins. En svo fer seinni hálfleikurinn frá okkur.“
Hann var þó sáttur með hugarfar sinna leikmanna þrátt fyrir að leikurinn hafi í raun aldrei verið spennandi né jafn.
„Ég var ánægður með hugarfarið í seinni hálfleiknum. Mér fannst við vera að reyna og vera með hjarta í þessu og menn að hvetja hvorn annan, en á heildina litið þá fjarar seinni hálfleikurinn frá okkur. 6-0 bara sanngjörn úrslit.“
Sigurður Heiðar óskar eftir því að sínir menn séu aðeins stærri og harðari af sér, en hægt er að segja að það séu einkennismerki Þórs sem félags.
„Við þurfum að vera aðeins stærri. Mér fannst við svolítið litlir í dag. Við brjótum ekki af okkur fyrr en þeir fá fyrstu aukaspyrnuna sína í stöðunni 3-0 og það er gjörsamlega óboðlegt í okkar liði. Um leið og við spilum upp þá bara brjóta þeir á okkur, við gerum það aldrei við þá fyrr en ég bara veit ekki hvenær. Við þorðum að spila og gera hlutina en varnarleikurinn bara gjörsamlega slátraði okkur í dag.“