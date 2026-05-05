Kári Kristjánsson hefur verið seldur frá FH í uppeldisfélag sitt Þrótt Reykjavík aðeins tæpum fimm mánuðum eftir að hann gekk í raðir FH frá Þrótti.
Frá þessu greinir FH í færslu á samfélagsmiðlum í kvöld en Kári hefur komið við sögu í öllum fimm leikjum FH í Bestu deildinni hingað til. Hann vildi hins vegar halda aftur heim í Laugardalinn eftir stutta veru í Kaplakrika.
„Kári kom að máli við okkur fyrir ekki svo löngu síðan og lýsti yfir vilja að fara aftur heim. Þróttarar voru tilbúnir að borga uppsett verð fyrir hann og í framhaldinu ákváðum við að leyfa leikmanninum að fara. Í þeirri uppbyggingu sem við erum í er mikilvægt að leikmennirnir okkar séu tilbúnir að leggja allt í verkefnið og þegar sú er ekki raunin þá er betra að leikmaðurinn finni sér nýtt lið," segir Davíð Þór Viðarsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá FH í færslu félagsins á samfélagsmiðlum.
— Fimleikafélag Hafnarfjarðar (@fhingar) May 5, 2026
Kári er 21 árs gamall og á að baki 66 leiki í næstefstu deild fyrir Þrótt Reykjavík þar sem að hann skoraði sautján mörk. Hann mun án efa styrkja uppeldisfélag sitt sem hefur sett stefnuna upp í Bestu deildina á yfirstandandi tímabili.