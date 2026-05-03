„Sem betur fer slapp þetta" Hjörvar Ólafsson skrifar 3. maí 2026 22:15 Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, viðurkenndi mistök vegna reynsluleysis. Vísir/Pawel Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, sagði að lið sitt gæti prísað sig sæla að hafa tekið öll stigin úr viðureign sinni gegn Keflavík í Bestu-deild karla í fótbolta í kvöld. Þá hafi hann einnig sloppið með að hafa klárað skiptingar sínar þegar hálftími var eftir af leiknum. „Það sem ég tek helst úr úr þessum leik er bara sigurinn og stigin þrjú. Frammistaðan var ekkert frábær en á köflum var hún ágæt. Við náðum að láta boltann ganga á grasinu og komast upp kantana í nokkur skipti en heilt yfir var spilamennskan ekkert spes," sagði Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings að leik loknum. „Við gerðum þrefalda skiptingu eftir klukkutíma leik og fengum orku með þeim sem komu inná. Ég verð reyndar að viðurkenna reynsluleysi mitt sem þjálfari að ég var búinn að gleyma markmannsskiptingunni í hálfleik og ég hélt að ég ætti eina skiptingu eftir," sagði Sölvi Geir enn fremur. „Sem betur fer slapp þetta og varamennirnir sem komu inná gerðu gæfumuninn að þessu sinni. Þetta var leikur af gamla skólanum á fínu grasi þar sem návígi og barátta var lykillinn að sigrinum. Við gerðum nóg til þess að vinna en getum klárlega spilað betur," sagði hann.