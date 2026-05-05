Þróttur lagði Fram að velli með þremur mörkum gegn engu þegar liðin áttust við í þriðju umferð Bestu-deildar kvenna í fótbolta á Lambhagvellinum í Úlfarsárdal í kvöld.
Fram hafði beðið lægri hlut í fyrstu tveimur leikjum sínum í deildinni, gegn nýliðum ÍBV og Breiðabliki, á meðan Þróttur tapaði fyrir Breiðablik og lagði svo FH að velli í síðustu umferð.
Leikurinn fór fremur rólega af stað en fyrsta færið leit dagsins ljóst eftir rúmlega stundarfjórðungs leik. Mist Funadóttir fann þá Unni Dóru Bergsdóttur á fjærstönginni með fyrirgöf sinni. Unnur Dóra náði ekki að setja boltann framhjá Ashley Brown Orkus í marki Fram.
Þegar rúmur hálftími var liðinn af leiknum braut Sigríður Theódóra Guðmundsdóttir ísinn. Boltinn hrökk fyrir fætur Sigríðar Theódóru sem tók boltann á lofti og lagði hann snyrtilega í netið. Ashley Brown kom engum vörnum við.
Alda Ólafsdóttir var nálægt því að jafna metin í upphafi seinni hálfleiks en hún slapp þá í gegn eftir laglegan þríhyrning við Söru Svanhildi Jóhannsdóttur. Alda náði að sigra Mollee Swift, í marki Þróttar, en boltinn fór hársbreidd framhjá stönginni.
Unnur Dóra fékk svo annað gott færi skömmu síðar en henni brást bogalistin með skoti sínu.
Seinni hálfleikur var mun fjörugri en sá fyrri og Hildur María Jónasdóttir fékk dauðafæri þegar tæplega tíu mínútur voru búnir af seinni hálfleiknum. Hildur María komst þá inn í slaka sendingu Mistar Funadóttur aftur á Mollee sem bjargaði liðsfélaga sínum með góðri markvörslu.
Þegar leikurinn var klukkutíma gamall tvöfaldaði Jelena Tinna Kujundzic forystu Þróttar. Jelena Tinna skallaði boltann í netið eftir sendingu frá félaga sínum í hjarta varnarinnar, Sæunni Björnsdóttur.
Kayla Marie Rollins fékk kjörið tækifæri til þess að bæta við þriðja marki Þróttar um miðjan seinni hálfleikinn. Brynja Rán Knudsen gerði þá vel í að setja Kaylu í gegn en skot framherjans hitti ekki markrammann.
Harpa Helgadóttir hjó nærri því að strengja líflínu fyrir Fram undir lok leiksins en góð skottilraun hennar fór framhjá marki Þróttara.
Þórdís Nanna Ágústsdóttir rak síðan síðasta naglann í líkkistu Fram þegar hún skilaði fyrirgjöf Alexiu Marin Czerwien í netið í uppbótartíma leiksins. Stuttu áður hafði Hekla Dögg Ingvarsdóttir átt gott skot sem Ashley Brown varði vel.
Niðurstðan 3-0 sigur Þróttar í skemmtilegum fótboltaleik.
Fram er þar af leiðandi enn í leit að sínum fyrstu stigum í deildinni í sumar á meðan Þróttur er kominn með sex stig eftir þrjá leiki líkt og Breiðablik og ÍBV eftir tvo leiki.
Mörkin tvö stóðu upp úr í leik sem var bragðdaufur framan en það lifnaði hressilega yfir leiknum þegar líða tók á og seinni hluta hans var mun meira fyrir augað en sá fyrri. Frammarar hefðu hæglega getað fengið meira en ekkert út úr leiknum.
Sæunn og Jelena Tinna áttu góðan leik í miðri vörn Þróttar og sáu um annað mark gestanna. Molle Swift greip vel inn í þegar þess þurfti og mark Sigríðar Theódóru var huggulegt. Unnur Dóra Bergsdóttir var svo spræk á kantinum.
Hjá Fram voru Alda Ólafsdóttir, Hildur María Jónasdóttir, Sara Svanhildur Jóhannsdóttir og Taylor Marie Hamlet líflegar og hættulegar í sóknarleik liðsins.
Dómarar leiksins, þeir Atli Björn E. Levy, Ragnar Arelíus Sveinsson, Elías Baldvinsson og Óliver Thanh Tung Vú, áttu fremur náðuga vakt og sinntu sínum störfum af stakri prýði. Þeir félagar fá sjö í einkunn fyrir dómgæslu sína.
Rjómablíða í Úlfarsárdal og ágætis mæting í Dal draumanna. Frammarar fengu dyggan stuðning en það heyrðist minna í gestunum frá Laugardalnum sem voru þó nokkrir mættir. Hamborgarinn sem boðið var upp á var ansi ljúffengur.