Sagan segir að KR verði meistari

Í öll þau skipti sem lið hefur unnið fimm fyrstu leiki sína, í efstu deild karla í fótbolta á þessari öld, hefur það lið fagnað Íslandsmeistaratitli í lok leiktíðar.
Um þetta fjallar Víðir Sigurðsson, íþróttafréttamaður og höfundur bókanna Íslensk knattspyrna, í pistli á Facebook eftir að fimmtu umferð Bestu deildarinnar lauk í gær.
KR vann þá afar sannfærandi og góðan 4-1 sigur gegn Val á Hlíðarenda og hefur þar með unnið fimm fyrstu leiki sína, skorað heil 22 mörk en fengið á sig 9. Mörkin úr sigrinum gegn Val má sjá hér að neðan.
KR er þó aðeins með tveggja stiga forskot á ríkjandi Íslandsmeistara Víkings sem á föstudaginn taka á móti nýliðum Þórs á meðan að KR-ingar fara í Garðabæ og mæta Stjörnunni.
Víðir bendir á að það hafi fjórum sinnum gerst á þessari öld að lið byrji leiktíð á að vinna fyrstu fimm leikina, og alltaf unnu þau titilinn í kjölfarið. Þetta gerði Víkingur 2023 og Breiðablik 2022, sem og gullaldarlið FH árin 2005 og 2006.
Ef horft er lengra aftur í söguna þá voru það KR-ingar sem urðu fyrstir allra til að byrja mótið á fimm sigrum, árið 1959, og í kjölfarið unnu þeir titilinn.
Alls hafa tólf lið byrjað mótið á að vinna fimm leiki og níu þeirra enduðu á að vinna titilinn. Tvisvar endaði viðkomandi lið í 2. sæti en árið 1997 fataðist Keflvíkingum heldur betur flugið og enduðu í 6. sæti, þrátt fyrir slíka draumabyrjun.
Ósætti var milli leikmanna KR og Hermanns Hreiðarssonar, þjálfara Vals, eftir leik liðanna að Hlíðarenda í gær. Hermann er sakaður um að hafa kýlt Ástbjörn Þórðarson, leikmann KR, í þindina.
„Ég er auðvitað bara mjög ánægður. Þetta var mjög öflug frammistaða. Það er fátt betra í fótboltalífinu manns en að vinna Val á Hlíðarenda,“ segir Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, eftir 4-1 sigur hans manna á Val í Bestu deild karla í kvöld.