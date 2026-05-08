Fanndís Friðriksdóttir og Björn Sigurbjörnsson hlógu dátt þegar þau fóru yfir „rifrildi“ sitt um hvaða leikmaður Þróttar hefði verið bestur í 3-0 sigrinum gegn Fram í Bestu deildinni.
Fanndís og Björn voru sérfræðingar Helenu Ólafsdóttur í Bestu mörkunum á Sýn Sport Ísland í gærkvöld.
Í undirbúningnum fyrir þáttinn þurftu þau meðal annars að velja mann leiksins í sigri Þróttar en voru mjög ósammála og stóðu í deilum um það fram á kvöld.
„Jelena [Tinna Kujundzic] er minn maður leiksins. Hún átti frábæra fyrirgjöf, spilaði allar níutíu mínúturnar og skoraði mark. Þinn leikmaður er tekinn út af á 59. mínútu, skoraði ekki og lagði ekki upp. Leikurinn snýst um að skora,“ sagði Fanndís en var þó lauflétt í bragði.
„Ég kaupi allt sem þú segir,“ sagði Björn.
„Ekki í gærkvöldi!“ kallaði þá Fanndís en umræðuna má sjá hér að neðan.
„Jú, jú. Jelena heldur hreinu, skorar og á fyrirgjöf sem leiðir að marki. Mér fannst hins vegar Þórdís [Elva Ágústsdóttir] vera „köngulóinn í miðju netinu“. Það er hægt að senda á hana alls staðar, hún losar pressu og gerir leikmenn í kringum sig mikið betri,“ sagði Björn sem var hissa á að Þórdísi væri skipt út af hálftíma fyrir leikslok, í stöðunni 1-0.
„Ég er mjög sammála þessu. Ég hef spilað með Þórdísi og þetta er allt rétt sem þú segir. Hún er búin að bæta sig í þessu,“ sagði Fanndís en hélt sig við það að Jelena hefði verið maður leiksins.
„Ég var frekari í þetta skiptið,“ sagði Björn sem fékk sínu fram.
„Ég leyfði þér að ráða. Þú varst ekki frekari en ég, það er aldrei að fara að gerast,“ sagði þá Fanndís hlæjandi.
