„Ekki í fyrsta sinn sem við komum til baka á þessum velli“ Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 3. maí 2026 21:07 Kennie Chopart skoraði tvö fyrir Fram í kvöld. Vísir/Diego „Það er mjög sætt að klára þennan leik, en ég er mjög ósáttur með það hvernig við spilum fyrri hálfleik,“ sagði Kennie Chopart, sem skoraði tvö mörk í endurkomusigri Fram gegn FH í kvöld. Eftir að hafa verð 3-1 undir í hálfleik snéru Framarar dæminu við í seinni hálfleik og unnu 3-4 sigur. Kennie Chopart jafnaði metin fyrir Fram á 65. mínútu og tryggði linu svo sigurinn tæpum tíu mínútum seinna. „Ég var ósáttur með það hvernig við vörðumst í teignum okkar. Það fór í taugarnar á mér, en við löguðum það í hálfleik og eftir það spiluðum við vel.“ Hann segist alltaf hafa haft trú á verkefninu í kvöld, þrátt fyrir að hafa verið 3-1 undir í hálfleik. „Við vorum að spila ágætis fótbolta í fyrri hálfleik. Það voru bara tvö atriði í okkar vítateig sem fóru í taugarnar á mér. Við spiluðum vel og vorum sammála um það í hálfleik. Okkur vantaði bara einhvern aukagír til að ráðast á þá og hann kom.“ „Við gerðum bara það sem við gerum hjá Fram. Héldum áfram að gera einfalda hluti. Við vorum að spila mjög vel og gerðum það líka í seinni hálfleik. Þá bara náum við bara að klára færin okkar. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem við komum til baka hérna á þessum velli,“ sagði Chopart léttur. Hann vildi þó ekki gera mikið úr sínum tveimur mörkum í kvöld. „Það skiptir engu máli. Ég er bara ánægður með að við unnum,“ sagði fyrirliðinn að lokum. Besta deild karla FH Fram Mest lesið Stjarnan - Tindastóll | Knýja Stólar fram úrslitaleik? Körfubolti Mainoo tryggði sigur eftir að United gaf tvö mörk Enski boltinn Læti í göngunum og Hermann sakaður um að slá til KR-ings Íslenski boltinn Ferguson fluttur á spítala Enski boltinn ÍBV - Breiðablik 1-2 | Hægt og hugmyndasnautt Íslenski boltinn Uppgjörið: FH - Fram 3-4 | Fyrirliðinn tryggði endurkomusigurinn Íslenski boltinn „Eins og stúdentsprófin í MR“ Íslenski boltinn Betur fór en á horfðist þegar bíll endaði í á Sport Uppgjörið: Keflavík - Víkingur 1-3 | Víkingur sótti stigin þrjú suður með sjó Íslenski boltinn Tottenham kom sér upp úr fallsæti Enski boltinn Fleiri fréttir Vinicius kom í veg fyrir að Barcelona yrði sófameistari Ísak og Sverrir fengu báðir heilahristing „Ekki í fyrsta sinn sem við komum til baka á þessum velli“ „Eigum að díla betur við svona stöður“ Inter er Ítalíumeistari „Vitum að þessir gæjar búa yfir gríðarlegum gæðum“ Uppgjörið: FH - Fram 3-4 | Fyrirliðinn tryggði endurkomusigurinn Uppgjörið: Keflavík - Víkingur 1-3 | Víkingur sótti stigin þrjú suður með sjó Kennir vallaraðstæðum um: „Sérstaklega þurr og stamur“ ÍBV - Breiðablik 1-2 | Hægt og hugmyndasnautt Tottenham kom sér upp úr fallsæti Sjáðu markmann leggja upp mark gegn liði Kristians Glódís Perla úr leik í Meistaradeildinni Daníel Freyr lagði upp í sigri gegn Viktori Bjarka Uppgjörið: Stjarnan - ÍA 1-2 | Fyrsti sigur Skagamanna kom gegn bitlausum Stjörnumönnum Ferguson fluttur á spítala Mark Hákonar dugði skammt Rúlluðu Palace upp og komnir í Evrópusæti Mainoo tryggði sigur eftir að United gaf tvö mörk Sjáðu mörk KR-inga á Hlíðarenda Læti í göngunum og Hermann sakaður um að slá til KR-ings Isak aftur meiddur Eyjakonan lagði Sveindísi Sjáðu öll mörkin úr enska boltanum: Gyökeres og Saka í banastuði fyrir Skytturnar Hélt á lofti og lofaði Newcastle að Sádarnir myndu ekki selja Valur - KR 1-4 | Grýlan dauð „Eins og stúdentsprófin í MR“ „Það fer í taugarnar á mér“ Espanyol getur gert Barcelona að meisturum á morgun „Erum með montréttinn á Akureyri“ Sjá meira