Fótbolti

„Ekki í fyrsta sinn sem við komum til baka á þessum velli“

Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar
Kennie Chopart skoraði tvö fyrir Fram í kvöld.
Kennie Chopart skoraði tvö fyrir Fram í kvöld. Vísir/Diego

„Það er mjög sætt að klára þennan leik, en ég er mjög ósáttur með það hvernig við spilum fyrri hálfleik,“ sagði Kennie Chopart, sem skoraði tvö mörk í endurkomusigri Fram gegn FH í kvöld.

Eftir að hafa verð 3-1 undir í hálfleik snéru Framarar dæminu við í seinni hálfleik og unnu 3-4 sigur. Kennie Chopart jafnaði metin fyrir Fram á 65. mínútu og tryggði linu svo sigurinn tæpum tíu mínútum seinna.

„Ég var ósáttur með það hvernig við vörðumst í teignum okkar. Það fór í taugarnar á mér, en við löguðum það í hálfleik og eftir það spiluðum við vel.“

Hann segist alltaf hafa haft trú á verkefninu í kvöld, þrátt fyrir að hafa verið 3-1 undir í hálfleik.

„Við vorum að spila ágætis fótbolta í fyrri hálfleik. Það voru bara tvö atriði í okkar vítateig sem fóru í taugarnar á mér. Við spiluðum vel og vorum sammála um það í hálfleik. Okkur vantaði bara einhvern aukagír til að ráðast á þá og hann kom.“

„Við gerðum bara það sem við gerum hjá Fram. Héldum áfram að gera einfalda hluti. Við vorum að spila mjög vel og gerðum það líka í seinni hálfleik. Þá bara náum við bara að klára færin okkar. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem við komum til baka hérna á þessum velli,“ sagði Chopart léttur.

Hann vildi þó ekki gera mikið úr sínum tveimur mörkum í kvöld.

„Það skiptir engu máli. Ég er bara ánægður með að við unnum,“ sagði fyrirliðinn að lokum.

Besta deild karla FH Fram

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið