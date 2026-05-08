„Mér líst vel á þetta. Það er skemmtilegt verkefni fram undan og alltaf spennandi að spila við Val,“ segir Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, fyrir leik liðsins við Val í Úlfarsárdal í Bestu deild karla í fótbolta í kvöld.
Fram hefur byrjað leiktíðina vel. Að undanskildu svekkjandi tapi fyrir Þór norðan heiða hefur liðinu gengið glimrandi vel og er með tíu stig eftir fimm leiki.
Það hefur unnið síðustu tvo leiki 5-1 gegn ÍBV og 4-3 gegn FH. Koma þeir ekki á fínustu siglingu inn í leik kvöldsins?
„Ef siglingu skyldi kalla. Við erum búnir að vinna tvo í röð og það er eitthvað sem maður vill gera oftar, að tengja saman sigra. Nú er tækifæri að reyna aðeins að lengja í því og sjá hvort við getum tekið næsta skref og unnið þriðja leikinn. Það er alltaf markmiðið, við förum í alla leiki til að vinna þá, og það er eitt sem við höfum í huga í kvöld og það er að reyna að vinna leikinn,“ segir Rúnar og bætir við:
„Það koma dagar þar sem allt gengur ekki upp eins og á Akureyri. Miðað við gang leiksins hefðum við ef til vill átt að vinna, en svona er þetta bara. Þú vinnur einhverja og tapar einhverjum og færð ekki alltaf allt sem þú átt skilið.“
Framarar séu á fínum stað í upphafi móts.
„En við metum stöðuna þannig að við erum með tvö stig að meðaltali í leik. Sem er bara mjög gott meðaltal og ef við getum haldið því út leiktíðina þá verðum við á góðum stað. Við höfum farið vel af stað, það er mjög jákvætt. Þetta hefur byrjað betur en í fyrra og í hitteðfyrra. Þetta er allt í réttu áttina hjá okkur.“
Valur er mótherji kvöldsins en Valsmenn töpuðu fyrir KR í síðasta leik eftir þrjá sigra í röð þar á undan. Valsmenn sættu gagnrýni í upphafi móts þar sem liðið tapaði fyrir KR í bikarnum og svo Þór heima í fyrsta leik í deild.
Rúnar segir liðið þó hafa sýnt styrk sinn og sé á réttri leið.
„Eins og Hermann kom inn á eftir bikarleikinn við KR að þeir voru í miklum meiðslum í vetur og náðu ekki að fastmóta sitt lið. En þetta er allt að smella hjá þeim og það sést á þessari þriggja leikja hrinu, með þrjá sigra í röð. Þeir eru vaxandi inn í þetta mót og verður áhugavert að sjá hvernig þeir mæta til leiks í kvöld,“ segir Rúnar sem býst við fínasta leik.
„Þetta hafa verið ágætis leikir hjá okkur á Lambhagavellinum. Okkur hefur gengið vel að spila við þá heima og eins og alltaf reynum við að pressa aðeins á þá. Ég vona að þetta verðir skemmtilegur leikur. Við höfum skorað mikið í byrjun móts og vonandi höldum við því áfram.“
Leikur Fram og Vals hefst klukkan 19:15 og verður sýndur beint á Sýn Sport 6.
Honum verður einnig fylgt eftir í Subway-messunni ásamt öðrum leikjum kvöldsins en alls eru fimm leikir í Bestu deild karla þennan föstudaginn.