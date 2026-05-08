Flautumark frá Jakob Byström tryggði Fram 3-2 sigur gegn Val í leik sem bauð upp á allt það sem gott er við fótboltann.
Fyrri hálfleikur var frábær skemmtun en leikurinn var einungis tveggja mínútna gamall þegar Tryggvi Hrafn Haraldsson var búinn að koma gestunum frá Hlíðarenda yfir.
Trygggi Hrafn komst inn í sendingu Simons Tibbling við miðlínuna og var einn á auðum sjó. Framherjinn kláraði færið sitt af stakri prýði með snyrtilegri vippu yfir Viktor Frey Sigurðsson.
Skömmu síðar var Kennie Chopart búinn að jafna metin með fjórða marki sínu í deildinni í sumar. Atli Þór Jónasson vann þá boltann af Samúel Kára Friðjónssyni á hættulegum stað, Atli Þór renndi boltanum fyrir fætur Kennie sem skoraði með föstu og hnitmiuðuðu skoti.
Þegar tæpur stundarfjórðungur var liðinn af leiknum var Adam Ægir Pálsson búinn að endurheimta forystuna fyrir Valsmeann. Tryggvi Hrafn átti þá hárnákvæma fyrirgjöf á fjærsvæðið þar sem Adam Ægir lúrði og skoraði snoturt mark.
Fram jafnaði síðan metin á nýjan leik í uppbótartíma fyrri hálfleiks. Ólafur Flóki Stephensen sparkaði þá undir iljarnar á Atla Þór Jónassyni og Helgi Mikael Jónasson dæmdi réttilega vítaspyrnu.
Simon Tibbling fór á vítapunktinn og skoraði af feykilegu öryggi úr spyrnunni. Staðan var 2-2 þegar liðin röltu til búningsklefa í hálfleik.
Það var svo Jakob Byström, sem kom inná sem varamaður þegar rúmar tíu mínútur voru eftir af leiknum sem skoraði sigurmark Fram í leiknum á lokamínútunni í uppbótartíma seinni hálfleiks.
Niðurstaðan 3-2 sigur Fram sem hefur þar af leiðandi haft betur í síðustu þremur deildarleikjum sínum á meðan Valur laut í lægra haldi í öðrum leiknum í röð.