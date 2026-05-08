Um­fjöllun og við­töl: Víkingur - Þór 6-0 | Ný­liðar teknir í kennslu­stund

Þorsteinn Hjálmsson skrifar
Víkingar fagna einu af sex mörkum sínum í kvöld

Víkingur valtaði yfir nýliða Þórs í Víkinni í kvöld í sjöttu um­ferð Bestu deildarinnar. Lokatölur 6-0 en mörkin hefðu hæg­lega getað orðið fleiri. Víkingar enn þá tap­lausir í deildinni.

Gylfi Þór var mættu aftur í byrjunar­lið Víkings, en Sölvi Geir Otte­sen, þjálfari Víkings, gerði sjö breytingar frá sigur­leiknum gegn Kefla­vík í síðustu um­ferð. Sigurður Heiðar Höskulds­son, þjálfari Þórs, gerði tvær breytingar á sínu liði. Hinn bráðefni­legi Einar Freyr Halldórs­son fékk sér sæti á bekknum og Isa­ac Atanga var ekki með, enda fót­brotnaði hann illa gegn KA í síðustu um­ferð. Inn í liðið komu þeir Aron Ingi Magnús­son og Ás­björn Lín­dal Arnars­son.

Víkingar byrjuðu leikinn af miklum krafti og lágu á gestunum. Skilaði það fljótt marki þegar Valdimar Þór skoraði af stuttu færi á 10. mínútu, eftir lag­lega sendingu frá Óskari Borgþórs­syni frá víta­teigs­horninu.

Þórsarar fengu átta mínútum síðar sitt besta færi í leiknum. Slapp þá Christian Jakob­sen í gegnum vörn Víkinga en Aron Snær Friðriks­son var fljótur út úr markinu og lokaði vel á Christian. Aron Snær í byrjunar­liði Víkings í fjar­veru Ingvars Jóns­sonar sem er meiddur.

Í kjölfarið jókst sóknarþungi heima­manna til muna og átti Jóhannes Kristinn Bjarna­son skalla í slá stuttu seinna, en þetta var hans fyrsti byrjunar­liðs­leikur fyrir Víking eftir að hann gekk til liðs við Ís­lands­meistarana.

Víkingar tvöfölduðu for­ystu sína á 24. mínútu þar sem Elías Már skoraði sitt sjötta mark í Bestu deildinni og senni­lega það auðveldasta. Óskar Borgþórs­son slapp þá í gegn frá miðju og renndi þá boltanum til hliðar á Elías Má sem skoraði í autt mark Þórs af stuttu færi.

Óskar slapp aftur í gegn frá miðju rúmum tveimur mínútum seinna, en kláraði þá færið sjálfur með því að lyfta boltanum yfir Aron Birki í marki Þórs. Staðan orðin 3-0 og ekki hálftími liðinn.

Víkingar voru ekki eins beittir það sem eftir lifði fyrri hálf­leiksins, en áttu nokkrar til­raunir af þó nokkru færi sem Aron Birkir átti ekki í vand­ræðum með. Heima­menn með góða for­ystu inn í hálf­leikinn.

Síðari hálf­leikurinn var aðeins fimm mínútna gamall þegar Karl Frið­leifur var búinn að stanga boltann í netið af stuttu færi eftir horn­spyrnu Helga Guðjóns­sonar.

Marka­veislan hélt svo bara áfram tíu mínútum seinna. Óskar Borgþórs­son komst þá á ferðina hægra megin á vellinum og bjó sér til skot­stöðu innan teigs hjá Þór. Negldi hann boltanum niður í mark­hornið og staðan 5-0 og hálftími eftir.

Næsta mark skoraði Elías Már eftir leiftrandi sókn Víkings upp vinstri kantinn. Boltinn féll svo fyrir fætur Elíasar Más sem fann mark­hornið og staðan orðin 6-0 fyrir heima­mönnum. Sjöunda mark Elíasar í deildinni og er hann marka­hæstur sem stendur.

Leikurinn fjaraði í raun út eftir þetta en bæði lið nýttu allar sínar skiptingar sem breytti takti leiksins. Lokatölur 6-0 en mörk Víkinga hefðu hæg­lega getað verið fleiri.

At­vik leiksins

Annað og þriðja mark Víkinga kom með stuttu milli­bili og ein­kenndust af sömu mistökunum í varnar­leik Þórs. Stóð varnar­línan mjög ofar­lega og var hún flöt í þokka­bót þannig að heima­menn áttu auðvelt með að stinga boltanum inn fyrir á Óskar Borgþórs­son sem nýtti allt það pláss sem hann hafði virki­lega vel og lagði upp annað markið og skoraði sjálfur það þriðja. Að lenda 3-0 undir gegn Víkingi í fyrri hálf­leik er dauða­dómur.

Stjörnur og skúrkar

Óskar Borgþórs­son bestur á vellinum í dag. Líkt og áður segir, tvö mörk og tvær stoð­sendingar frá honum. Stýrði hann svo skemmti­legum fagnaðar­látum með stuðnings­mönnum heima­manna eftir leik.

Elías Már þarf einnig að vera nefndur hér. Fram­herjinn sem margir höfðu áhyggjur af fyrir tíma­bilið er svo sannar­lega að blása á allar hrak­spár. Tvö mörk í dag og sjö mörk í sex leikjum í deildinni, ásamt því að vera búinn að skora í Mjólkur­bikarnum.

Þórsara eru svo skúrkarnir. Að missa leikinn al­gjör­lega frá sér á hálftíma er ekki spes frammistaða.

Dómarar

Auðveldur dagur á skrif­stofunni hjá Jóhanni Inga Jóns­syni og hans teymi í dag. Þurfti sjaldan að blása í flautuna og senni­lega fínasta hlaupaæfing í Víkinni ef því er að skipta.

Stemning og um­gjörð

Undar­legur leiktími, 17:30 á föstu­degi, en þrátt fyrir það var fínasta mæting á þennan leik. Stemningin þó fremur lág­stemmd. Um­gjörðin þó alltaf upp á tíu í Víkinni

Óskar Borgþórs­son: „Ég bara mætti ákveðinn til leiks“

Óskar Borgþórs­son var frábær í leiknum, með tvö mörk og tvær stoð­sendingar. Að­spurður hvort hægt væri að biðja um meira en 6-0 sigur, þá svaraði hann því óvænt játandi.

„Já, ég held það. Við vorum að tala um það á bekknum að við vildum tvö í viðbót, en 6-0 það er bara flott.“

Óskar segist hafa mætt ákveðinn til leiks staðráðinn í að skila ein­hverju til liðsins.

„Ég bara mætti ákveðinn til leiks. Bara ætlaði að keyra á menn í hvert skipti sem ég fékk boltann. Var bara búinn að ákveða að ég ætlaði að skora og skila ein­hverjum mörkum og stoð­sendingum og það heppnaðist í dag.“

Að­spurður hvort úr­slit sem þessi væru ekki yfir­lýsing til annarra liða í deildinni þá glotti Óskar og hló og svaraði því játandi.

„Já, ætli það ekki,“ og hló.

Næsti leikur hjá Víkingum er gegn HK í Mjólkur­bikarnum, en Víkingar verið sigursælir í þeirri keppni undan­farin ár. Óskar er spenntur fyrir því að spila í bikarnum.

„Líst mjög vel á það. Við elskum að spila þessa bikar­leiki. Þetta eru alltaf úr­slita­leikir og við erum bara mjög spenntir að keppa á móti HK,“ sagði Óskar að lokum.

