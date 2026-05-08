Víkingur valtaði yfir nýliða Þórs í Víkinni í kvöld í sjöttu umferð Bestu deildarinnar. Lokatölur 6-0 en mörkin hefðu hæglega getað orðið fleiri. Víkingar enn þá taplausir í deildinni.
Gylfi Þór var mættu aftur í byrjunarlið Víkings, en Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, gerði sjö breytingar frá sigurleiknum gegn Keflavík í síðustu umferð. Sigurður Heiðar Höskuldsson, þjálfari Þórs, gerði tvær breytingar á sínu liði. Hinn bráðefnilegi Einar Freyr Halldórsson fékk sér sæti á bekknum og Isaac Atanga var ekki með, enda fótbrotnaði hann illa gegn KA í síðustu umferð. Inn í liðið komu þeir Aron Ingi Magnússon og Ásbjörn Líndal Arnarsson.
Víkingar byrjuðu leikinn af miklum krafti og lágu á gestunum. Skilaði það fljótt marki þegar Valdimar Þór skoraði af stuttu færi á 10. mínútu, eftir laglega sendingu frá Óskari Borgþórssyni frá vítateigshorninu.
Þórsarar fengu átta mínútum síðar sitt besta færi í leiknum. Slapp þá Christian Jakobsen í gegnum vörn Víkinga en Aron Snær Friðriksson var fljótur út úr markinu og lokaði vel á Christian. Aron Snær í byrjunarliði Víkings í fjarveru Ingvars Jónssonar sem er meiddur.
Í kjölfarið jókst sóknarþungi heimamanna til muna og átti Jóhannes Kristinn Bjarnason skalla í slá stuttu seinna, en þetta var hans fyrsti byrjunarliðsleikur fyrir Víking eftir að hann gekk til liðs við Íslandsmeistarana.
Víkingar tvöfölduðu forystu sína á 24. mínútu þar sem Elías Már skoraði sitt sjötta mark í Bestu deildinni og sennilega það auðveldasta. Óskar Borgþórsson slapp þá í gegn frá miðju og renndi þá boltanum til hliðar á Elías Má sem skoraði í autt mark Þórs af stuttu færi.
Óskar slapp aftur í gegn frá miðju rúmum tveimur mínútum seinna, en kláraði þá færið sjálfur með því að lyfta boltanum yfir Aron Birki í marki Þórs. Staðan orðin 3-0 og ekki hálftími liðinn.
Víkingar voru ekki eins beittir það sem eftir lifði fyrri hálfleiksins, en áttu nokkrar tilraunir af þó nokkru færi sem Aron Birkir átti ekki í vandræðum með. Heimamenn með góða forystu inn í hálfleikinn.
Síðari hálfleikurinn var aðeins fimm mínútna gamall þegar Karl Friðleifur var búinn að stanga boltann í netið af stuttu færi eftir hornspyrnu Helga Guðjónssonar.
Markaveislan hélt svo bara áfram tíu mínútum seinna. Óskar Borgþórsson komst þá á ferðina hægra megin á vellinum og bjó sér til skotstöðu innan teigs hjá Þór. Negldi hann boltanum niður í markhornið og staðan 5-0 og hálftími eftir.
Næsta mark skoraði Elías Már eftir leiftrandi sókn Víkings upp vinstri kantinn. Boltinn féll svo fyrir fætur Elíasar Más sem fann markhornið og staðan orðin 6-0 fyrir heimamönnum. Sjöunda mark Elíasar í deildinni og er hann markahæstur sem stendur.
Leikurinn fjaraði í raun út eftir þetta en bæði lið nýttu allar sínar skiptingar sem breytti takti leiksins. Lokatölur 6-0 en mörk Víkinga hefðu hæglega getað verið fleiri.
Annað og þriðja mark Víkinga kom með stuttu millibili og einkenndust af sömu mistökunum í varnarleik Þórs. Stóð varnarlínan mjög ofarlega og var hún flöt í þokkabót þannig að heimamenn áttu auðvelt með að stinga boltanum inn fyrir á Óskar Borgþórsson sem nýtti allt það pláss sem hann hafði virkilega vel og lagði upp annað markið og skoraði sjálfur það þriðja. Að lenda 3-0 undir gegn Víkingi í fyrri hálfleik er dauðadómur.
Óskar Borgþórsson bestur á vellinum í dag. Líkt og áður segir, tvö mörk og tvær stoðsendingar frá honum. Stýrði hann svo skemmtilegum fagnaðarlátum með stuðningsmönnum heimamanna eftir leik.
Elías Már þarf einnig að vera nefndur hér. Framherjinn sem margir höfðu áhyggjur af fyrir tímabilið er svo sannarlega að blása á allar hrakspár. Tvö mörk í dag og sjö mörk í sex leikjum í deildinni, ásamt því að vera búinn að skora í Mjólkurbikarnum.
Þórsara eru svo skúrkarnir. Að missa leikinn algjörlega frá sér á hálftíma er ekki spes frammistaða.
Auðveldur dagur á skrifstofunni hjá Jóhanni Inga Jónssyni og hans teymi í dag. Þurfti sjaldan að blása í flautuna og sennilega fínasta hlaupaæfing í Víkinni ef því er að skipta.
Undarlegur leiktími, 17:30 á föstudegi, en þrátt fyrir það var fínasta mæting á þennan leik. Stemningin þó fremur lágstemmd. Umgjörðin þó alltaf upp á tíu í Víkinni
Óskar Borgþórsson var frábær í leiknum, með tvö mörk og tvær stoðsendingar. Aðspurður hvort hægt væri að biðja um meira en 6-0 sigur, þá svaraði hann því óvænt játandi.
„Já, ég held það. Við vorum að tala um það á bekknum að við vildum tvö í viðbót, en 6-0 það er bara flott.“
Óskar segist hafa mætt ákveðinn til leiks staðráðinn í að skila einhverju til liðsins.
„Ég bara mætti ákveðinn til leiks. Bara ætlaði að keyra á menn í hvert skipti sem ég fékk boltann. Var bara búinn að ákveða að ég ætlaði að skora og skila einhverjum mörkum og stoðsendingum og það heppnaðist í dag.“
Aðspurður hvort úrslit sem þessi væru ekki yfirlýsing til annarra liða í deildinni þá glotti Óskar og hló og svaraði því játandi.
„Já, ætli það ekki,“ og hló.
Næsti leikur hjá Víkingum er gegn HK í Mjólkurbikarnum, en Víkingar verið sigursælir í þeirri keppni undanfarin ár. Óskar er spenntur fyrir því að spila í bikarnum.
„Líst mjög vel á það. Við elskum að spila þessa bikarleiki. Þetta eru alltaf úrslitaleikir og við erum bara mjög spenntir að keppa á móti HK,“ sagði Óskar að lokum.