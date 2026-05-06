„Svo hringdi kærastan mín og ég er búinn að vera hér síðan“

Daninn Kennie Chopart flutti til Íslands fyrir fjórtán árum. Í dag er hann einn reynslumesti leikmaður Bestu deildarinnar og fer fyrir Framliðinu sem fyrirliði liðsins.
Kennie kom fyrst til Stjörnunnar árið 2012 og hefur svo einnig leikið með Fjölni, KR og nú Fram, eftir að hafa elt þjálfara sinn Rúnar Kristinsson úr Vesturbænum og upp í Úlfarsárdal.
Þessi leikjahæsti erlendi leikmaður í sögu deildarinnar hefur farið sérstaklega vel af stað á þessari leiktíð og skorað þrjú mörk í fyrstu fimm leikjunum. En bjóst hann við að endast svona lengi hérna?
„Alls ekki. Ég held ég hafi verið á leiðinni heim, áður en ég fór í KR. Svo hringdi kærastan mín og ég er búinn að vera hérna síðan,“ sagði Kennie léttur en hann á íslenska kærustu og saman eiga þau tvö börn. Viðtal Stefáns Árna Pálssonar við hann má sjá í spilaranum hér að neðan.
Kennie er ekkert að hugsa um að leggja skóna á hilluna á næstunni og ætlar að halda áfram vinnunni við að koma Fram í fremstu röð á nýjan leik.
„Ég nýt þess að spila fótbolta. Ég verð 36 ára eftir mánuð en samt nýt ég þess að fara á æfingar og að fara í leiki. Svo eru krakkarnir svo spenntir núna líka að horfa á fótbolta.
Ég get alveg spilað fimm ár í viðbót. Við spilum svo stutt tímabil, bara sex mánuði, og þá áttu sex mánuði til að gera það sem þú vilt og hafa gaman. En á tímabilinu snýst allt um fótbolta,“ sagði Kennie sem eftir sigurinn frábæra gegn FH í síðustu umferð er með Fram í 4. sæti deildarinnar, með tíu stig úr fyrstu fimm umferðunum.
„Við getum alveg endað í topp sex. Við erum komnir með svo góðan hóp, stærri hóp en í fyrra,“ sagði Kennie en nánar er rætt við hann í viðtalinu hér að ofan.
Næsti leikur Kennie og félaga er hörkuleikur við Val á Lambhagavellinum á föstudagskvöld, klukkan 19:15. Fjórir leikir verða þá á sama tíma og fylgst með þeim öllum í Subway-messunni á Sýn Sport Ísland.