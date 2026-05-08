„Trúðurinn“ fyrir norðan: „Þessi maður á bara að skammast sín“

„Þessi hegðun er bara ekki í lagi,“ sagði Fanndís Friðriksdóttir um gæslumanninn á Akureyri sem þótti fara langt yfir strikið á leik Þórs/KA og Stjörnunnar í Bestu deild kvenna í fótbolta í vikunni.
Þór/KA skoraði jöfnunarmark undir lok leiks og tryggði sér 2-2 jafntefli. Á myndbandi sem sýnt var í Bestu mörkunum á Sýn Sport Ísland í gærkvöld má sjá að umræddur gæslumaður klappaði þá ákaft, nánast ofan í Óskar Smára Haraldsson, þjálfara Stjörnunnar.
„Þetta er bara algjör dónaskapur. Ekkert eðlilega dónalegt,“ sagði Fanndís en myndbandið og umræðuna má sjá hér að neðan.
Óskar Smári sagðist sjálfur í viðtali eftir leik ætla að senda inn kvörtun vegna málsins. „Hann fór bara yfir vel línuna og dómarinn skráði það í skýrsluna hjá sér eftir leikinn því að fjórði dómarinn gaf mér mikinn kúdus fyrir það að halda ró minni. Því það var mjög súrt að fá markið á sig en fá svo einhvern trúð hérna klappandi í andlitið á mér, það hjálpaði ekki, ég get sagt þér það,“ sagði Óskar í viðtalinu.
Hann fékk mikla samúð sérfræðinganna í Bestu mörkunum, þeim Fanndísi og Birni Sigurbjörnssyni.
„Þetta er fullorðinn manneskja. Hvernig hegðar þú þér eiginlega? Þú ferð þá bara heim og skammast þín,“ sagði Björn og Helena Ólafsdóttir, sem stýrði þættinum, tók undir:
„Þú ferð ekki á andstæðinginn og klappar ofan í andlitið á honum,“ sagði Helena. Þau Björn þekkja það vel að vera á hliðarlínunni sem þjálfarar.
„Maður elskar ástríðu eins og Óskar talar um. Fólk kemur og styður sitt lið. En mér finnst þetta langt út fyrir öll mörk. Ég verð að hrósa Óskari því ég hefði eflaust brugðist verr við en hann,“ sagði Björn.
„Hann hafði rétt á því að bregðast öðruvísi við,“ sagði Fanndís og bætti við: „Þessi maður á bara að skammast sín,“ en þess ber að geta að gæslumaðurinn bað Óskar Smára afsökunar. „Ég þakkaði honum pent fyrir og sagði afsökunarbeiðni ekki samþykkt,“ sagði Óskar.