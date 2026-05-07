Segja Evrópu „útungunarstöð“ hryðjuverkaógnarinnar

Stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa gefið út nýja áætlun gegn hryðjuverkastarfsemi, þar sem glæpasamtök sem hagnast á fíkniefnum eru í forgrunni. Spjótum er hins vegar einnig beint gegn „ofbeldisfullum öfga-vinstrimönnum“ og opnum landamærum Evrópu.
„Það er öllum ljóst að vel skipulagðir óvinveittir hópar misnota opin landamæri og tengda hugmyndafræði um alþjóðavæðingu. Því meira sem þessir aðkomuhópar stækka, og og því lengur sem núverandi evrópsk stefna er í gildi, því meiri líkur eru á hryðjuverkum,“ segir í áætluninni.
Þá segir að Evrópa, sem fæðingarstaður vestrænnar menningar og gilda, verði að grípa til aðgerða og stöðva skipulagða hnignun álfunnar.
„Heimurinn er öruggari þegar Evrópa er sterk en ógn steðjar að Evrópu og hún er bæði skotmark og útungunarstöð hryðjuverkaógnarinnar.“
Afstaða Bandaríkjanna gagnvart Evrópu, eins og hún er sett fram í plagginu, er í takt við það sem áður kom fram í þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna; að Evrópa stæði frammi fyrir menningarlegri tortímingu vegna innflytjendastefnu Evrópuríkjanna.
Í áætluninni segir einnig að forgangsraða þurfi vinnu við að bera kennsl á og uppræta öfgafulla hópa sem séu and-amerískir, öfga trans og anarkírskir.