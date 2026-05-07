Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði afskipti af rekstri snyrtistofu á vaktinni í gærkvöldi eða nótt, þar sem starfsemin virtist ekki uppfylla skilyrði. Málið virðist tengjast öðru máli sem kom upp, þar sem maður var handtekinn vegna gruns um akstur undir áhrifum fíkniefna, vörslu fíkniefna, peningaþvætti og fleira.
Málið er í rannsókn.
Lögregla hafði einnig afskipti af stúlku yngri en 18 ára sem var með fíkniefni. Var málið afgreitt með aðkomu foreldra og barnaverndar. Þá var manni í annarlegu ástandi vísað frá fjölbýlishúsi og tilkynnt um rúðubrot, sem telst upplýst.
Lögreglu barst einnig tilkynning um ungmenni á „krossurum“ innan um börn á leiksvæði. Tvístruðust þau þegar þau urðu vör við lögreglu og óku hvert í sína áttina en lögregla segist hafa upplýsingar um heimilisföng hluta hópsins.
Nokkrir voru stöðvaðir í umferðinni, meðal annars tveir ökumenn sem hafa ítrekað verið stöðvaðir án réttinda og eru komnir í „þriðja sinn eða oftar“ hópinn, eins og það er orðað í tilkynningu lögreglu. Einn var sviptur ökuréttindum fyrir að aka á 124 km/klst þar sem hámarkshraði er 50 km/klst og annar kærður vegna „svigaksturs“.
Mikið viðbragð var vegna brunalyktar og brunakerfis sem fór í gang í umdæminu Kópavogur/Breiðholt. Þar reyndist hins vegar aðeins hafa brunnið í brauðrist.
