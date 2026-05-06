Talsmenn Bayern Munchen eru mjög ósáttir við að hafa ekki fengið víti og að Nuno Mendes, leikmaður PSG, hafi ekki verið rekinn af velli í leik liðanna í kvöld.
Atvikin áttu sér stað í fyrri hálfleik þegar PSG var 1-0 (6-4) yfir. Leiknum lauk með 1-1 jafntefli en PSG fer áfram með 6-5 sigur úr einvíginu.
Dómarinn Joao Pinheiro tók tvær stórar ákvarðanir í fyrri hálfleik. Fyrst ákvað hann að dæma ekki hendi á Nuno Mendes, heldur ákvað hann að fylgja fyrirmælum fjórða dómarans og dæma brot á Konrad Laimer rétt áður.
Svo ákvað hann að dæma ekki vítaspyrnu þegar Joao Neves fékk boltann í höndina í vítateig PSG. Bæjarar voru sérstaklega ósáttir við að sjá Nuno Mendes sleppa með handardóm og sitt seinna gula spjald.
„Þetta gjörbreytir leiknum. Þetta er í fyrsta sinn sem ég hef séð fjórða dómara skipta sér af í svona atviki. Mér fannst þeir ekki vilja gefa honum seinna gula spjaldið. Það er mín tilfinning og ég er tilbúinn að segja það opinberlega. Stundum leita dómarar að ástæðum til að hafa ekki áhrif á það hvernig leikurinn sveiflast. Ég ætla ekki að ásaka hann um neitt, en mér finnst ekki hægt að réttlæta þessa ákvörðun,“ sagði Michael Ballack, fyrrum leikmaður Bayern, í útsendingu DAZN.
„Við tókum ranga ákvörðun í eitt eða tvö skipti. Einhver annar á vellinum gæti líka hafa tekið ranga ákvörðun í eitt eða tvö skipti. Fyrir mér átti seinna gula spjaldið að fara á loft. Þá hefði leikurinn endað öðruvísi,“ sagði Max Eberl, yfirmaður knattspyrnumála hjá Bayern, við BILD.