Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Hilmar Gunnarsson er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ.
Ég heiti Hilmar Gunnarsson og er Mosfellingur í húð og hár. Ég leiði lista Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ í komandi sveitarstjórnarkosningum. Ég er 43 ára, giftur Oddnýju Logadóttur, kennara í Helgafellsskóla, og saman eigum við þrjá stráka.
Ég hef verið virkur þátttakandi í samfélaginu í Mosó um árabil. Ég rak bæjarblaðið Mosfelling í 20 ár og hef undanfarin ár haldið utan um bæjarhátíðina Í túninu heima og félagsheimilið Hlégarð.
Mitt helsta áhugamál er einfaldlega Mosfellsbær. Hér hef ég verið í lúðrasveitinni, æft með Aftureldingu, þjálfað og unnið sem sjálfboðaliði, unnið á Pizzabæ og hangið á Kjuðanum – svo fátt eitt sé nefnt. Ég þekki fólkið og ég þekki sveitina.
Markmið mitt er að komast í bæjarstjórn en þar á að vera fólk sem skilur daglegt líf íbúa og er tilbúið að leggja sitt af mörkum fyrir heimabæinn.
Ég kem inn með ferska sýn, sterk tengsl við samfélagið og eldmóð til að gera Mosó betri í dag en í gær – og hafa raunveruleg áhrif á framtíð bæjarins.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Kannski bara í Kjósinni eins og amma og afi. Alsæll á kúabúi og í sveitasælu.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Saga Mosfellsbæjar sem heitir Mosfellsbær, saga byggðar í 1100 ár.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Ég myndi byrja á því að leita hagræðingar í stjórnsýslu og rekstri, fara yfir verkefni, samninga og innkaup og draga úr yfirbyggingu þar sem hægt er.
Mikilvægast er þó að gera þetta í samtali við starfsfólk – þar liggja oft bestu lausnirnar.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Ég myndi setja þetta beint í skólana – tryggja að öllum börnum líði vel og fái þann stuðning sem þau þurfa til að blómstra.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Á tali hjá Himma Gunn.“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Senda skilaboð, þá get ég skoðað þegar ég hef tíma og öfugt. Sérstaklega núna í kosningabaráttunni. Annars er alltaf persónulegra að hringja og spjalla ef þess er þörf.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Kannski að breyta Mosfellsbæ aftur í Mosfellssveit. Það er falleg hugsun, en ég er ekki viss um að hún fengi mikinn hljómgrunn.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Þá yrði ég sérfræðingur í málefnum fatlaðra og sérstaklega heilkenninu Ring 18.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Það yrðu þá einhverjar ákvarðanir tengdar hagræðingu en þær eru alltaf erfiðar.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Ég lét hana teikna upp skautasvell á Miðbæjartorginu. Vonandi verður það einhvern daginn ekki bara teikning.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Ég er tilbúinn að vinna með öllum framboðum en það fer alltaf eftir fólki og málefnum. Fyrir mér snýst þetta um að ná árangri fyrir bæinn, ekki flokka.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Á ég að fara nefna þau öll hér? Það besta við þau er að maður lærir af þeim.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Það er svo margt. Til dæmis er það samheldnin og sveitabragurinn í bland við ósnorta náttúru sem umlykur okkur. Svo er það bæjarblaðið og félagsheimilið sem er okkur kært.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Ég fæ mér stundum Cheerios í morgunmat. Annars get ég alveg beðið til hádegis með að borða.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Fátt sem ég læt fara í taugarnar á mér frá degi til dags. En það væri kannski hægt að nefna hægagang í stjórnsýslunni, ákvarðanafælni og skort á skilvirkni. Við getum gert betur og eigum að gera það.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Að standa við þau fyrirheit sem við höfum lagt fram og sýna það í verki. Við höfum sett þau fram á 50fyrirheit.is og ætlum að láta verkin tala.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Ég elska gamla íslenska tónlist – greinilega gömul sál í þeim efnum. „Marsbúarnir“ koma mér alltaf í gott skap.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Að þjónustubyggingin á Varmársvæðinu sé ekki enn risin. Hún kemur til með að styrkja bæði íþróttastarf og samfélagið í heild. Svo eru miklar hækkanir fasteignagjalda á líðandi kjörtímabili áhyggjuefni.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Ætli það sé ekki bara „Hrekkurinn” en það fékk ég á Kjuðanum fyrir margt löngu. Kalli Tomm, vinur minn, var duglegur að finna viðurnefni á menn, sérstaklega þá sem voru farnir að ógna honum á snókerborðinu.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Stefni að því að efna þau öll. Mér persónulega finnst spennandi að efla mannlíf og þjónustu í Álafosskvos. Ég ætla að gera mitt besta til að gera Kvosina að hjarta Mosfellsbæjar. Þar vil ég sjá „gamla bæinn” í Mosó með tilheyrandi sjarma.“