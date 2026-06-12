David Hockney er látinn

Myndlistarmaðurinn David Hockney, risi breskrar samtímalistar og einn áhrifamesti listamaður bæði 20. og 21. aldarinnar, er látinn, 88 ára að aldri. Meðal þekktustu verka hans eru poppmálverkin The Splash og Pool with Two Figures af sólsleiktum sundlaugum Kaliforníu.
Fréttir af andláti Hockney birtust fyrst í frönskum fjölmiðlum og svo staðfesti Erica Bolton, upplýsingafulltrúi listamannsins, tíðindin í tilkynningu til Breska ríkisútvarpsins.
„Hinn alþekkti listamaður David Hockney, ein áhrifamesta persóna í samtímalist á bæði 20. og 21. öldinni, lést friðsamlega á heimili sínu 11. júní 2026, einum mánuði frá 89 ára afmæli sínu,“ sagði í tilkynningunni.
Hockney skapaði sér nafn í popplist á sjöunda áratugnum og varð þekktastur fyrir málverk sín frá þeim tíma af sundlaugum sem áttu þátt í að móta Los Angeles-fagurfræði. Ferill hans spannaði hins vegar sex áratugi og vann hann fjölbreytt verk þvert á ólíka miðla, notaði ljósmyndasamklipp til að skapa óvenjulegar fjarvíddarmyndir, gerði tilraunir með abstrakt landslagsverk og vann seinna á ferlinum með þrívíddartækni.
Hockney fæddist 9. júlí 1937, næstyngstur af fimm systkinum í fjölskyldu sem hann lýsti sjálfur sem „róttækri verkamannafjölskyldu“. Hockney lærði myndlist við Bradford Colleg og seldi fyrsta verkið sitt, andlitsmynd af föður hans, fyrir tíu pund á listasýningu í Yorkshire 1957. Hann neitaði að gegna herskyldu af samviskuástæðum,afplánaði þann tíma sem sjúkraliði og hóf svo nám við Royal College of Art árið 1959.
Hockney vakti fljótt athygli fyrir hæfileika sína, uppreisnargirni og óttaleysi við að ögra íhaldssömu samfélagi Breta. Málverkin We Two Boys Together Clinging og Cleaning Teeth, Early Evening (10pm) W11 sýndi líf samkynhneigðra á hreinskilinn máta sem stangaðist á við breskt samfélag þess tíma þar sem samkynhneigð var glæpsamleg til ársins 1967.
Hockney varð þekktur fyrir einkennislúkk sitt, aflitað ljóst hár, þykk hringlaga gleraugu og sígarettu sem hékk frá vörinni. Hockney varð frægur í partýsenunni í Lundúnum á sjöunda áratugnum, djammaði þar með Andy Warhol, Ossie Clark og Dennis Hopper og gat af sér orðstír sem glaumgosi. Hockney flutti síðan til Los Angeles um miðjan sjöunda áratuginn og festi sig betur í sessi með LA-verkum sínum.
Þar skapaði hann það sem er gjarnan talið meistaraverk hans, Portrait of an Artist (Pool With Two Figures), en verkið var innblásið af sambandsslitum Hockney og seldist síðar á uppboði hjá Christie's árið 2018 fyrir 70 milljónir punda, heimsmet á þeim tíma.
Meðan Hockney vann að LA-verkum sínum uppgötvaði hann ljósmyndasamklipp en þar klippti hann saman margar ljósmyndir til að leika sér með dýpt. Á seinni árum gerði Hockney tilraunir á fleiri sviðum, hannaði leikmyndir og búninga fyrir óperur og ballet, notaði ljósritunarvélar og gerði stafræn málverk með spjaldtölvum.
Hockney kom út úr skápnum þegar hann var 23 ára og kannaði hinsegin ást í mörgum verka sinna. Hann var jafnframt mikill reykingamaður, hélt því fram að það hefði hjálpað andlegri líðan hans gegnum árin og mótmælti reykingabanni Breta harðlega. Hockney er talinn hafa hafnað riddaratign margsinnis og neitaði því að mála Elísabetu Bretadrottningu þegar eftir því var leitað.