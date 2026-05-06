Ted Turner er látinn

Ted Turner, sem er hvað þekktastur fyrir að hafa stofnað bandarísku sjónvarpsstöðina CNN og haft þannig gífurleg áhrif á þróun fjölmiðla í heiminum, er látinn. Hann var 87 ára gamall en árið 2018 greindi hann frá því að hann hefði greinst með Lewy body heilabilun.
Hann er sagður hafa dáið á heimili sínu í morgun, umkringdur fjölskyldumeðlimum sínum. Turner skilur eftir sig fimm börn, fjórtán barnabörn og tvö barnabarnabörn.
Turner fæddist í Ohio í Bandaríkjunum en hann byggði upp fjölmiðlaveldi sem fól meðal annars í sér að stofna sjónvarpsstöðina CNN árið 1980. Það var fyrsta fréttastöðin sem sagði fréttir allan sólarhringinn.
Eins og fram kemur í frétt CNN um andlát hans segir að árið 1991 hafi Time valið Turner sem mann ársins vegna þeirra áhrifa sem hann hafði haft á fjölmiðla vestanhafs og víðar. Árið 1996 sameinaðist fyrirtæki hans við Time Warner og svo árið 2001 sameinaðist það fyrirtæki við AOL.
Turner hætti störfum hjá fyrirtækinu árið 2003 og hætti í stjórn þess árið 2005. Fyrirtækið er nú í eigu Warner Bros. Discovery.
Hann var einnig mikill mannvinur og gaf hann til að mynda Sameinuðu þjóðunum milljarð dala yfir nokkur ár. Þá barðist hann meðal annars fyrir útrýmingu kjarnorkuvopna og ýmis málefni á sviði náttúruverndar.
Árið 1989 hóf Ted Turner samband við leikkonuna Jane Fonda og giftu þau sig árið 1991. Þau skildu þó eftir tíu ára hjónaband. Fonda sagðist seinna meir hafa skilið við Turner þar sem hún hafi verið orðin þreytt á endalausum ferðalögum.
„Ég myndi aldrei elska neinn eins og ég elskaði hann,“ sagði hún. Hún var þá að nálgast sextugt og vildi breyta til. Hún var orðin þreytt á því að vera svo mikið á ferðinni og sagðist ekki vilja sjá eftir því að hafa ekki gert hluti sem hana langaði að gera og þurfti að gera fyrir sjálfa sig.
Þau voru þó áfram miklir vinir.
Skilnaðurinn hafði mikil áhrif á Turner en það var um svipað leyti sem það byrjaði að fjara undan fjölmiðlaveldi hans. Hann missti á endanum Turner Broadcasting, CNN, Atlanta Braves og Atlanta Hawks. Hann er talinn hafa tapað sjö milljörðum dala á einungis þremur árum.
„Ég missti Jane. Ég missti starfið mitt hér. Ég missti auðinn, mest allan. Ég á milljarð eða tvo eftir og maður getur lifað á því ef maður passar sig,“ sagði Warner í viðtali á CNN árið 2012.