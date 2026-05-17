Innlent

Loka­tölur í Hvera­gerði: Meiri­hlutinn fallinn

Ritstjórn skrifar
Á kjörskrá í Hveragerði eru 2.567 manns.
Á kjörskrá í Hveragerði eru 2.567 manns. Vísir

Meirihluti O-lista Okkar Hveragerðis og Framsóknar er fallinn eftir sveitarkosningarnar sem fram fóru í dag. Baðir flokkar misstu sitt hvorn manninn, en Sjálfstæðisflokkur og Samfylking bættu við sig manni.

Á kjörskrá í Hveragerði eru 2.567 manns. Sjö fulltrúar eiga sæti í sveitarstjórninni.

Eftir sveitarstjórnarkosningarnar 2022 myndaði Okkar Hveragerði (O-listi) og Framsókn meirihluta í bænum. Geir Sveinsson og Pétur G. Markan hafa gegnt embætti bæjarstjóra á kjörtímabilinu.

Niðurstaða kosninganna var á þessa leið:

  • B listi – Framsóknar fékk 14,9 prósent og einn mann kjörinn. Missti einn.
  • D listi – Sjálfstæðisflokkurinn fékk 43,9 prósent og þrjá menn kjörna. Bætti við sig einum.
  • O listi - Okkar Hveragerði fékk 28,2 prósent og tvo menn kjörna. Missti einn.
  • S listi - Samfylking og óflokksbundin fengu einn mann kjörinn. Bættu við sig einum.

Þeir sem náðu kjöri eru:

  • Marta Rut Ólafsdóttir (B)
  • Ingimar Guðmundsson (D)
  • María Rún Þorsteinsdóttir (D)
  • Sigmar Karlsson (D)
  • Lárus Jónsson (O)
  • Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir (O)
  • Birgitta Ragnarsdóttir (S)
Sveitarstjórnarkosningar 2026 Hveragerði Framsóknarflokkurinn Sjálfstæðisflokkurinn Samfylkingin

Tengdar fréttir

Lokatölur úr Fjalla­byggð: Meirihlutinn heldur velli

Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig einum fulltrúa frá síðustu kosningum og er með þrjá. Nýr listi, Listi fyrir heildina fær tvo. Listi Jafnaðarmannafélags Fjallabyggðar fær einnig tvo. Jafnaðarmannafélagið og Sjálfstæðisflokkur mynda í dag meirihluta og heldur hann velli samkvæmt þessu.

Lokatölur í Suður­nesja­bæ: Samfylkingin stærst

Listi Samfylkingar og óháðra fær þrjá bæjarfulltrúa í Suðurnesjabæ og listi Framsókn tvo samkvæmt lokatölum í sveitarstjórnarkosningum. Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkur fá tvo fulltrúa hvor.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið