Meirihluti O-lista Okkar Hveragerðis og Framsóknar er fallinn eftir sveitarkosningarnar sem fram fóru í dag. Baðir flokkar misstu sitt hvorn manninn, en Sjálfstæðisflokkur og Samfylking bættu við sig manni.
Á kjörskrá í Hveragerði eru 2.567 manns. Sjö fulltrúar eiga sæti í sveitarstjórninni.
Eftir sveitarstjórnarkosningarnar 2022 myndaði Okkar Hveragerði (O-listi) og Framsókn meirihluta í bænum. Geir Sveinsson og Pétur G. Markan hafa gegnt embætti bæjarstjóra á kjörtímabilinu.
Niðurstaða kosninganna var á þessa leið:
Þeir sem náðu kjöri eru:
Samkvæmt lokatölum í Reykjavík fær Sjálfstæðisflokkurinn níu borgarfulltrúa og getur enn myndað tveggja flokka meirihluta með Miðflokki eða þriggja flokka meirihluta með Viðreisn og Framsókn.
Sjálfstæðisflokkurinn heldur hreinum meirihluta sínum og Samfylking, Viðreisn og óháðir tapa manni á Seltjarnarnesi. Miðflokkurinn fær einn fulltrúa.
Sjálfstæðisflokkurinn hlaut hreinan meirihluta í sveitarstjórnarkosningum í Kópavogi samkvæmt lokatölum úr bæjarfélaginu.
Samfylkingin missti tvo menn sem Framsókn og Viðreisn hirtu í Hafnarfirði. Miðflokkurinn fékk einnig mann inn.
Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig tveimur mönnum og Samfylkingin tapar einum í Reykjanesbæ. Framsóknarmenn halda sínum þremur en Viðreisn fær engan mann kjörinn.
Bæjarlistinn á Akureyri tapar manni og því er meirihluti hans, Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins fallinn. Samfylkingin græddi fulltrúa á kostnað Bæjarlistans og Akureyrarlistinn náði manni inn.
Á kjörskrá í Sveitarfélaginu Árborg eru 9.567 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Sjálfstæðisflokkurinn bætti við sig einum manni í Mosfellsbæ og er stærstur flokka með fimm menn. Meirihlutinn er kolfallinn með aðeins fjóra menn.
Meirihluti Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingar á Akranesi hélt velli en missti en fækkaði þó í liðinu um einn. Þetta varð ljóst eftir að yfirkjörstjórn birti lokatölur sínar á öðrum tímanum í nótt.
Sjálfstæðisflokkurinn mælist stærstur í Fjarðabyggð, en missir einn fulltrúa milli kosninga. Framsókn missir einn sömuleiðis en flokkarnir halda þó meirihluta sínum. Samfylkingin og Miðflokkurinn eru með sitthvora tvo.
Meirihlutinn heldur í Múlaþingi og Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig manni á kostnað Austurlistans.
Sjálfstæðisflokkurinn hlaut fimm kjörna fulltrúa og þar með hreinan meirihluta í Vestmannaeyjum. Miðflokkurinn fékk tvo menn kjörna og Eyjalistinn hélt sínum tveimur.
Byggðalistinn bætti við sig fulltrúa í sveitarstjórn Skagafjarðar en meirihluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks heldur velli. Þessir síðarnefndu skiptast þó á einum fulltrúa.
Sjálfstæðisflokkurinn er stærstur í sameinuðu sveitarfélagi Borgarbyggðar og Skorradalshrepps samkvæmt lokatölum í sveitarstjórnarkosningum. Meirihluti Framsóknarflokksins er fallinn.
Framsóknarmenn fara úr tveimur fulltrúum í fjóra í Ísafjarðarbæ og Sjálfstæðismenn halda sínum tveimur. Fráfarandi meirihluti sem gustaði um er fallinn.
Framsókn tapar fulltrúa í sveitarstjórn Norðurþings og því er 5 manna meirihluti Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins fallinn.
Sjálfstæðismenn unnu mikinn kosningasigur í Ölfusi í sveitarstjórnarkosningunum í dag. Sjálfstæðismenn bættu við sig manni og eru nú með fimm fulltrúa í sjö manna sveitarstjórn.
Framsókn og stuðningsmenn bætir við sig manni frá síðustu kosningum og Sjálfstæðisflokkurinn og K-listi Kex framboðs tapa manni hvor í sveitarfélaginu Hornafirði. Miðflokkurinn fær einn mann.
Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig einum fulltrúa frá síðustu kosningum og er með þrjá. Nýr listi, Listi fyrir heildina fær tvo. Listi Jafnaðarmannafélags Fjallabyggðar fær einnig tvo. Jafnaðarmannafélagið og Sjálfstæðisflokkur mynda í dag meirihluta og heldur hann velli samkvæmt þessu.
Á-listinn tryggði sér áframhaldandi meirihluta í sveitarstjórn Rangárþings ytra í sveitarstjórnarkosningunum í dag.
Sjálfstæðisflokkurinn vann sigur í sveitarstjórnarkosningunum í Rangárþingi eystra í dag. Flokkurinn náði þar hreinum meirihluta – fjóra fulltrúa – en Framsókn náði tveimur og N-listinn einum.
Listi Samfylkingar og óháðra fær þrjá bæjarfulltrúa í Suðurnesjabæ og listi Framsókn tvo samkvæmt lokatölum í sveitarstjórnarkosningum. Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkur fá tvo fulltrúa hvor.