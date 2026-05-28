Snúa aftur á byrjunarreit: „Það þekkir enginn rassinn á mér eins vel og Addi“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 28. maí 2026 13:06 Mugiband heldur tuttugu ára afmælistónleika á Prikinu klukkan 20 í kvöld. Fyrir tuttugu árum ákvað Mugison að hætta sem raftrúbador og byrja með alvöru rokkband. Fyrsta giggið var tekið á Prikinu fyrir sléttum tuttugu árum og af því tilefni heldur Mugiband afmælistónleika á staðnum í kvöld. Þar að auki er nóg framundan hjá Mugison sem heldur náttúrutónleika um allt land í sumar. „Fyrir tuttugu árum upp á dag byrjaði ég að spila með hljómsveit. Fyrir það var ég raftrúbador og kom fram með alls konar rafdóti. Svo fékk ég ógeð af því, ákvað að stofna hljómsveit og fann þá Adda og Guðna, sem voru í Dr. Spock og eru enn,“ segir Örn Elías Guðmundsson, betur þekktur sem Mugison. Mugison snýr aftur á staðinn þar sem Mugiband byrjaði þetta allt saman. „Við vorum að fara að spila á listahátíð en okkur langaði að prófa aðeins að spila fyrir framan fólk. Þannig við tókum það sem við kölluðum opna æfingu á Prikinu. Fram að því vorum við ekki alveg vissir um að þetta myndi ganga upp hjá okkur en svo var svo hrikalega gaman á Prikinu að við fengum sjálfstraust,“ segir hann. „Svo bættust Rósa og Tobbi við hljómsveitina, Tobbi kom inn í bandið 2011 og Rósa árið 2016, þannig þau verða líka með okkur. Þetta er afmælisveisla og vonandi nennir einhver að koma og vera með okkur,“ segir Mugison um tónleikana sem verða klukkan 20 í kvöld. „Okkur fannst gaman að halda upp á þetta því við höfum spilað saman í tuttugu ár. Við hittumst á æfingu í fyrradag og vorum að rifja upp hvaða lög við tókum, hendum því inn í jöfnuna og svo tökum við allavega eitt nýtt lag.“ „Vonandi erum við orðin aðeins betri“ Þegar sveitin tók saman var Mugison ungur og upprennandi en í dag er hann löngu orðinn landsfrægur og hokinn af reynslu í bransanum. Þó margt hafi breyst sé enn jafnskemmtilegt að rokka. „Fyrir tuttugu árum var maður að leita, tékka hvað myndi virka fyrir mann og reyna að finna út hvað maður fílaði, þannig maður var til í að prófa alls konar. Svo er ógeðslega gaman að vera búinn að spila með þessu fólki í tuttugu ár,“ segir Mugison. Stemmingin á tónleikunum fyrir tuttugu árum var gríðarleg. „Ég djóka oft með það að það þekkir enginn rassinn á mér eins vel og Addi trommari. Hann sér bara á rassinum eða skynjar það ef ég er að fara í einhvern nýjan kafla. Það er magnað þegar menn eru búnir að spila svona lengi hvað maður er tengdur á skrítinn hátt og hvað það er mikið traust og öryggi sem kemur með tímanu,“ segir hann. „Það er margt sem breytist og vonandi erum við orðin aðeins betri. En maður veit aldrei.“ Sígó og Mugison, ekki slæmt. Eftir tónleikana fyrir tuttugu árum gaf bandið út rokkplötuna Mugiboogie og fór í kjölfarið í langt tónleikaferðalag. „Á tónleikunum fyrir tuttugu árum vorum við að spila frumútgáfur af þessum lögum sem enduðu á þeirri plötu sem er algjör rokkplata. Við fórum í tvö ár að túra um Bandaríkin, Kanada og Evrópu. Við spiluðum og spiluðum, ég veit ekki hvað við héldum marga tónleika. Það var líka gaman að vera ungur, vera í meikinu og njóta lífsins,“ segir hann. Náttúrutónleikar um allt land Fyrir utan tónleikana er nóg framundan hjá Mugison í sumar um allt land. „Það er alveg hellingur fram undan, ég er að spila allar helgar úti í náttúrunni í sumar, tuttugu og eitthvað tónleikar,“ segir Mugison um Náttúrutónleika sína. Mugison verður úti í náttúrunni allar helgar í sumar.Hafþór Gunnarsson „Ég er búinn með fjóra tónleika, tók tvær síðustu helgar, þetta er svona maraþon hjá mér. Ég var í skrúðgarðinum í Keflavík og í Hlíðargarði í Kópavogi. Næsta laugardag verð ég í Vestmannaeyjum í Skansanum sem er hálfgerð bryggja við vita, ég verð rétt hjá vitanum og áhorfendur horfa þar á Heimaklett," segir Mugison. Hann fer síðan út um allt land, til Hveragerðis, austur á land að spila á Vopnafirði og Hallormsstöðum og á Vestfirði „Þetta eru ekki stórtónleikar heldur fámennari tónleikar, allt frá fimmtíu áhorfendum upp í tvö hundruð manns," segir Mugison sem spilar líka í Heiðmörk, Þórsmörk, Hafnarfirði og laut við Perluna sem hann kallar Paradísarlaut. 