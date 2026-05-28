Það kannast líklega flestir við þetta augnablik. Þú situr heima í sófanum, ert að fara að kaupa einhverja vöru eða þjónustu sem þig vantar og þú hugsar með þér: „Ætli þetta sé ekki til á betra verði einhvers staðar?“ Svo hefst leit sem getur endað á Instagram, Facebook, í tölvupóstum, á vefsíðum og jafnvel í gömlum skjáskotum af afsláttarkóðum sem maður man ekki lengur hvort séu enn í gildi.
Þetta var einmitt vandamálið sem Garðar Leifsson, annar eigenda nýja íslenska appsins Díllinn, vildi leysa. „Við hjónin vorum sjálf alltaf að velta þessu fyrir okkur heima við eldhúsborðið,“ segir Garðar. „Hvar finn ég besta verðið? Er einhver afsláttarkóði í gangi? Af hverju er ekki bara til einn staður sem sameinar þetta allt?“
Úr varð appið Díllinn, nýr íslenskur vettvangur sem sameinar tilboð, afslætti og góða díla á Íslandi á einum stað. Hugmyndin er einföld en líklega eitthvað sem margir hafa beðið eftir í langan tíma. Lausn sem gerir það að verkum að nú þarf ekki að leita út um allt til að finna góð tilboð heldur er hægt að opna app og sjá sem flest tilboð og afslætti á einum stað. „Við köllum þetta gjarnan heimili allra díla,“ segir Garðar.
Meðeigandi Garðars og hinn hugmyndasmiðurinn er eiginkona hans Íris Telma Jónsdóttir. Jón Kári Eldon hannaði appið og Test 13 forrituðu appið.
Garðar segir stærsta muninn á Dílnum og öðrum leiðum til að finna afslætti vera þann að appið sé sérstaklega byggt utan um tilboð og sparnað. „Tilboð á samfélagsmiðlum hverfa svo hratt. Fyrirtæki setja inn flottan díl á „story“ og svo er hann horfinn nokkrum klukkustundum seinna. Við fundum að það vantaði vettvang sem væri sérstaklega hannaður fyrir góða díla.“
Í appinu geta notendur fylgt uppáhalds fyrirtækjunum sínum og fengið skilaboð þegar ný tilboð birtast. Einnig er hægt að leita eftir flokkum eins og mat og veitingum, ferðalögum, tækni, afþreyingu, fatnaði og fleiri flokkum. „Við lögðum mjög mikla áherslu á að gera upplifunina einfalda og notendavæna. Þú átt ekki að þurfa að vera í einhverri rannsóknarvinnu til að spara pening.“
Þótt Díllinn sé nýlega komin í loftið segir Garðar að viðtökurnar hafi verið ótrúlega góðar strax frá fyrsta degi. „Við fórum af stað með þróunina fyrir nokkrum mánuðum síðan og appið er nú komið bæði í App Store og Google Play. Við erum enn á byrjunarstigi en viðtökurnar hafa í sannleika sagt verið miklu betri en við þorðum að vona.“
Það sem hefur komið mest á óvart er hversu virk notkunin er. „Fólk er ekki bara að hlaða appinu niður og gleyma því svo. Það er að koma reglulega inn, fylgjast með nýjum dílum, leita að vörum og fylgja fyrirtækjum. Við finnum fyrir virkilega miklum áhuga.“
Fyrirtækin hafi einnig tekið verkefninu vel. „Það bætast ný fyrirtæki við í hverri viku og við finnum að markaðurinn var svo sannarlega tilbúinn fyrir svona lausn.“
Markmiðið sé að fólk venji sig á að opna Dílinn áður en það kaupir vörur eða þjónustu. „Við viljum að þetta verði fyrsti staðurinn sem þú kíkir á áður en það kaupir eitthvað. Hvort sem það er fatnaður, matur og veitingar, afþreying eða eitthvað fyrir heimilið.“
Appið er auk þess alveg ókeypis fyrir notendur og enginn falinn kostnaður fylgir því.
Garðar segir fyrirtæki hafa mikinn ávinning af því að vera inni í appinu. „Fyrirtækin skrá sig í þá áskriftarleið sem hentar best en fyrirtækjasíðan er ótrúlega einföld í notkun og einfalt fyrir fyrirtækin að setja upp dílana sjálf og birta. Einnig er hægt að rótera dílum eins og hverju fyrirtæki hentar best og stilla á ákveðna daga. Þetta er sem sagt mjög þægilegt fyrir fyrirtækin sem stjórna sínum dílum og hvernig þau birta þá alfarið. Fyrirtækin fá sýnileika í gegnum appið og okkar markaðsefni. Notendur sem eru inni í Dílnum eru þar af því þeir vilja finna góð tilboð. Þetta er því allt öðruvísi en hefðbundnar auglýsingar þar sem fólk er kannski ekkert í stuði til að vera truflað.“
Þarna séu notendur í raun tilbúnir að eyða peningum. „Fyrirtæki fá mjög markvissan sýnileika og geta komið sínum bestu tilboðum á framfæri á einfaldan hátt, og svo sjáum við líka að góðir dílar dreifast mjög hratt milli fólks. Ef díllinn er virkilega flottur fer hann fljótt á flug.“
Aðspurður hvort eitthvað hafi komið honum á óvart við kauphegðun Íslendinga þarf Garðar ekki að hugsa sig lengi um. „Kannski hvað fólk er orðið meðvitað um verð og duglegt að leita sér að góðum dílum. En fólk er ekki bara að leita að því ódýrasta, það vill fá mest fyrir peninginn.“
Hann segir einnig áhugavert hversu tilbúnir Íslendingar séu að prófa ný fyrirtæki ef tilboðið er spennandi. „Þannig getur það einnig verið mjög öflugt fyrir minni fyrirtæki að komast inn í svona umhverfi.“
Þótt appið sé nýtt er þróuninni langt frá því að vera lokið. „Við erum bara rétt að byrja,“ segir Garðar. „Við erum nú þegar farin að vinna í nýjum lausnum sem munu gagnast bæði fyrirtækjum og notendum.“
Hann vill ekki gefa allt upp strax en segir markmiðið skýrt. „Við viljum byggja upp vettvang sem verður hluti af daglegu lífi fólks á Íslandi þegar kemur að því að gera góð kaup.“
Ef marka má fyrstu viðtökurnar gæti það markmið verið nær en margir halda. Kannski verður það einfaldlega framtíðin, að áður en við kaupum eitthvað spyrjum við ekki lengur: Ætli þetta sé til á betri díl annars staðar?, heldur opnum við bara Dílinn strax.