Lífið samstarf

Orms­son með sjón­varps­markað í beinni út­sendingu í kvöld

Ormsson
Fannar og Benni stýra sjón­varps­markaði Ormsson sem verður í beinni út­sendingu í kvöld kl. 19.30. 
Í kvöld, fimmtudaginn 28. maí kl. 19.30, fer Ormsson í loftið með spennandi „Live shopping“ útsendingu á Facebook og Instagram þar sem boðið verður upp á einstök tilboð, glæsilega vinninga og lifandi stemningu fyrir alla sem hafa áhuga á raftækjum og heimilisskemmtun.

Eftir afar vel heppnaða fyrstu „Live shopping“ útsendingu Ormsson í apríl, þar sem Lilja Katrín Gunnarsdóttir og Heimir Karlsson úr Bítið á Bylgjunni stýrðu kvöldinu, taka Hraðfréttamennirnir Benni og Fannar nú við keflinu með nýja og kraftmikla útsendingu.

Benni og Fannar mættu í Bítið í morgun og sögðu hlustendum frá sjónvarpsmarkaðnum.

Útsendingin verður í höndum þeirra Benna og Fannars ásamt sérfræðingum Ormsson sem fara yfir vinsælar vörur og kynna sérstök LIVE tilboð sem verða eingöngu í boði meðan á útsendingu stendur.

Áhorfendur geta átt von á:

  • 20-50% afslætti af völdum vörum í beinni útsendingu
  • Leikjum og vinningum að verðmæti yfir 600.000 kr.
  • Meðal vinninga er Samsung 55” The Frame sjónvarp
  • Mikilli stemningu, hraða og skemmtilegri dagskrá

LIVE SHOPPING hefur notið mikilla vinsælda hjá Ormsson og segir fyrirtækið markmiðið vera að sameina afþreyingu, tækninýjungar og frábær tilboð á nýjan og skemmtilegan hátt.

„Viðtökurnar síðast voru frábærar og það skapaðist ótrúlega skemmtileg stemning. Nú ætlum við að gera þetta aftur með enn fleiri tilboðum, stærri vinningum og öflugri útsendingu,“ segir Guðmundur Ragnar Einarsson, markaðsstjóri Ormsson.

Svona virkar LIVE SHOPPING hjá Ormsson

Í útsendingunni verða vörur kynntar á sérstökum LIVE verðum. Þegar vörukóði birtist á skjánum skrifa áhorfendur kóðann í athugasemd og fá þá sjálfkrafa leiðbeiningar til að ganga frá kaupum á ormsson.is.

Ormsson hvetur alla til að smella á „Going“ á viðburðinum á Facebook til að fá tilkynningu þegar útsendingin hefst og missa ekki af takmörkuðum LIVE tilboðum kvöldsins.

Hægt er að horfa á útsendingu á Facebook og Instagram síðum Ormsson.



