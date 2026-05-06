Erlent

Stefna á að hýða eineltisseggi í Singapúr

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Aðeins stendur til að hýða drengi á aldrinum 9 til 12 ára en stúlkur verða undanþegnar reglunni. 
Aðeins stendur til að hýða drengi á aldrinum 9 til 12 ára en stúlkur verða undanþegnar reglunni.  Vísir/Getty

Yfirvöld í Singapúr ræða nú hvort taka skuli upp nýjar leiðbeinandi reglur fyrir kennara í landinu. Nýju reglurnar hafa verið ræddar í þingi landsins og hér eftir verða karlkyns nemendur sem staðnir eru að því að leggja aðra í einelti hýddir.

Refsinguna á þó aðeins að nota í alvarlegustu tilfellunum og til þrautavara en allir nemendur eldri en níu ára gamlir gætu nú átt slíka refsingu yfir höfði sér. Þá er tekið fram að hýðinguna megi aðeins ákveðnir kennarar framkvæma, sem hafi fengið tillkylda þjálfun en bambus prik skala nota til verksins.

Einelti í skólum í Singapúr hefur verið mikið til umræðu síðustu misserin eftir að nokkur alvarleg atvik komu upp í landinu. Í kjölfarið var ráðist í að móta áætlun um hvernig bregðast skuli við og er hýðing ein þeirra lausna sem lagðar eru til.

Í Singapúr er bannað að hýða konur en refsingin er enn nokkuð mikið notuð á karlmenn sem fremja glæpi í landinu. Í þeim tilfellum þar sem stúlkur verða uppvísar að athæfinu á að bregðast við með hefðbundnari aðferðum eins og að víkja þeim úr skóla tímabundið.

Singapúr

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið