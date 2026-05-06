„Lélegi leikurinn hans er sjöa" Sindri Sverrisson skrifar 6. maí 2026 11:01 Declan Rice og Myles Lewis-Skelly fögnuðu vel eftir að hafa tryggt sér sæti í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu. Getty/Justin Setterfield „Hann er gjörsamlega ómetanlegur fyrir þetta Arsenal-lið," segir Arnar Gunnlaugsson um Declan Rice, miðjumanninn magnaða sem var maður leiksins þegar Arsenal sló út Atlético Madrid í gærkvöld og kom sér í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu. Arnar og Kjartan Henry Finnbogason dásömuðu Rice í Meistaradeildarmörkunum, eftir 1-0 sigur Arsenal í gær, og Arnar benti á hve ótrúlega stöðugur Englendingurinn væri í sínum leik. „Lélegi leikurinn hans er „sjöa". Það eru svo margir leikmenn sem eiga leik upp á níu en droppa svo niður í tvistinn. Jafnvel þó að hann gangi ekki heill til skógar þá sér hann til þess að leikur sinn sé alltaf sjöa," sagði Arnar en umræðuna má sjá hér að neðan. Klippa: Umræða um Rice eftir sigur Arsenal „Ég held að það sé ekki til sá fermetri á vellinum sem hann var ekki búinn að kovera," sagði Arnar þegar hann ræddi um frammistöðu Rice í gærkvöld. „Hann er elegant hlaupari, þegar hann tekur þessi löngu skref sín. Það eru ekki margar sexur sem geta gert þetta [sagt þegar Rice hljóp fram kantinn og hristi af sér varnarmann]. Svo er hann sterkur í boxinu, átti sinn þátt í markinu… Það hefur verið gagnrýnt að það vanti aðeins upp á mörkin hans, og hann er stór og sterkur strákur sem á að taka meira til sín í boxinu, en klárlega átti hann lungann af leiknum að sinna meira varnar- en sóknarhlutverki. Arsenal er líka eitt af fáum toppliðum í heiminum sem sættir sig við að vera í lágvörn hluta af leik. Flest lið væru farin að stíga upp og pressa," sagði Arnar. Sjokk fyrir líkamann að fá smá pásu Kjartan Henry benti á að kærkomin hvíld í síðasta deildarleik gæti hafa gert að verkum að Rice var alveg sérstaklega vinnusamur og öflugur í gær. „Hann er vanur að spila 90 mínútur í öllum leikjum. Ég veit að það er eitthvað að í mjöðminni á honum en hann hefur bitið á jaxlinn og spilað nánast allar mínútur en hann fékk hálftíma pásu í síðasta leik, gegn Fulham. Ég held að Arteta hafi verið mjög feginn að komast í 3-0 því þá þorði hann að taka hann út af. Ég held að líkaminn hafi verið í sjokki að hafa fengið smá breik, því hann hljóp fyrir allan peninginn í kvöld." Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Arsenal FC