Fótbolti

„Lé­legi leikurinn hans er sjöa“

Sindri Sverrisson skrifar
Declan Rice og Myles Lewis-Skelly fögnuðu vel eftir að hafa tryggt sér sæti í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu.
Declan Rice og Myles Lewis-Skelly fögnuðu vel eftir að hafa tryggt sér sæti í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu. Getty/Justin Setterfield

„Hann er gjörsamlega ómetanlegur fyrir þetta Arsenal-lið,“ segir Arnar Gunnlaugsson um Declan Rice, miðjumanninn magnaða sem var maður leiksins þegar Arsenal sló út Atlético Madrid í gærkvöld og kom sér í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu.

Arnar og Kjartan Henry Finnbogason dásömuðu Rice í Meistaradeildarmörkunum, eftir 1-0 sigur Arsenal í gær, og Arnar benti á hve ótrúlega stöðugur Englendingurinn væri í sínum leik.

„Lélegi leikurinn hans er „sjöa“. Það eru svo margir leikmenn sem eiga leik upp á níu en droppa svo niður í tvistinn. Jafnvel þó að hann gangi ekki heill til skógar þá sér hann til þess að leikur sinn sé alltaf sjöa,“ sagði Arnar en umræðuna má sjá hér að neðan.

Klippa: Umræða um Rice eftir sigur Arsenal

„Ég held að það sé ekki til sá fermetri á vellinum sem hann var ekki búinn að kovera,“ sagði Arnar þegar hann ræddi um frammistöðu Rice í gærkvöld.

„Hann er elegant hlaupari, þegar hann tekur þessi löngu skref sín. Það eru ekki margar sexur sem geta gert þetta [sagt þegar Rice hljóp fram kantinn og hristi af sér varnarmann]. Svo er hann sterkur í boxinu, átti sinn þátt í markinu…

Það hefur verið gagnrýnt að það vanti aðeins upp á mörkin hans, og hann er stór og sterkur strákur sem á að taka meira til sín í boxinu, en klárlega átti hann lungann af leiknum að sinna meira varnar- en sóknarhlutverki. Arsenal er líka eitt af fáum toppliðum í heiminum sem sættir sig við að vera í lágvörn hluta af leik. Flest lið væru farin að stíga upp og pressa,“ sagði Arnar.

Sjokk fyrir líkamann að fá smá pásu

Kjartan Henry benti á að kærkomin hvíld í síðasta deildarleik gæti hafa gert að verkum að Rice var alveg sérstaklega vinnusamur og öflugur í gær.

„Hann er vanur að spila 90 mínútur í öllum leikjum. Ég veit að það er eitthvað að í mjöðminni á honum en hann hefur bitið á jaxlinn og spilað nánast allar mínútur en hann fékk hálftíma pásu í síðasta leik, gegn Fulham. Ég held að Arteta hafi verið mjög feginn að komast í 3-0 því þá þorði hann að taka hann út af. Ég held að líkaminn hafi verið í sjokki að hafa fengið smá breik, því hann hljóp fyrir allan peninginn í kvöld.“

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Arsenal FC

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið