Dansar við úlfa-leikari dæmdur í lífs­tíðar­fangelsi

Samúel Karl Ólason skrifar
Nathan Chasing Horse í dómsal í janúar. AP/Ty ONeil

Nathan Chasing Horse, sem er hvað þekktastur fyrir að hafa leikið hinn unga Smiles A Lot í kvikmyndinni Dansar við úlfa, frá 1990, hefur verið dæmdur í lífstíðarfangelsi. Hann var dæmdur fyrir nauðganir og kynferðisbrot gegn bæði konum og stúlkum yfir margra ára tímabil og í tengslum við sértrúarsöfnuð sem hann myndaði.

Chasing Horse fæddist í Suður-Dakóta og tilheyrði Sicangu Sioux-ættbálknum, sem er hluti Lakota-þjóðarinnar.

Leikarinn fyrrverandi, sem er 49 ára gamall, er sagður hafa nýtt sér frægð sína eftir að hafa leikið í Óskarsverðlaunamyndinni áðurnefndu til að taka sér stöðu andlegs leiðtoga og heilara í samfélagi innfæddra í Bandaríkjunum. Þá stöðu mun hann svo hafa nýtt sér til að brjóta á konum og stúlkum í þessu samfélagi yfir rúmlega tveggja áratuga tímabil.

Hann var meðal annars sakaður um að hafa tekið sig upp hafa mök við fjórtán ára stúlku. Hann var því ákærður fyrir að framleiða og eiga barnaníðsefni en nauðgunin átti sér stað árið 2010 eða 2011.

Segist enn saklaus

Í dómsal í Las Vegas í lok apríl þegar hann var dæmdur sagðist Chasing Horse saklaus og sagði réttarkerfið hafa brugðist. Hann var eins og áður segir dæmdur í lífstíðarfangelsi og mun fyrst eiga rétt á reynslulausn eftir 37 ár.

Málaferlin gegn Chasing Horse hafa staðið yfir í nokkur ár en hann var fyrst handtekinn og ákærður árið 2023. Hann hefur einnig verið ákærður fyrir brot gegn konum í Kanada og stendur til að rétta einnig yfir honum þar.

Sagði andana krefjast meydóms fjórtán ára stúlku

Saksóknarar segja Chasing Horse hafa leitt sértrúarsöfnuð sem kallaðist Hringurinn, eða The Circle, og að fylgjendur hans hafi talið hann geta átt í samskiptum við anda. Margir eru sagðir hafa leitað til hans eftir hjálp við að bæta úr heilsu sinni.

Þegar hann var handtekinn í Las Vegas árið 2023 bjó hann í húsi með fimm eiginkonum. Þar fannst svo upptaka af áðurnefndri nauðgun á ungu stúlkunni en þá var hún orðin ein af eiginkonum Chasing Horse.

Við réttarhöldin gegn Chasing Horse sögðu nokkur fórnarlömb hans frá því þegar hann braut á þeim en í einu tilfelli sagði saksóknari frá því þegar Leone-LaCroix var fjórtán ára gömul. Þá sagði Chasing Horse henni að andarnir krefðust þess að hún fórnaði meydómi sínum til að bjarga móður sinni, sem hafði þá nýlega greinst með krabbamein.

Stúlkan sagði rannsakendum að hann hefði nauðgað sér og sagt að ef hún segði einhverjum frá myndi móðir hennar deyja, eins og fram kemur í frétt AP fréttaveitunnar.

Fórnarlömb Chasing Horse og fjölskyldumeðlimir þeirra sögðust hafa átt í miklum erfiðleikum eftir samskipti þeirra við hann. Hann hafi brotið gegn trausti þeirra og misnotað fornar og helgar hefðir innfæddra Bandaríkjamanna.

