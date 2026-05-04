Minnst tveir létust þegar ökumaður keyrði inn í mannfjölda í borginni Leipzig í Þýskalandi í dag. Fleiri eru særðir en lögregla hefur gefið út að ökumaðurinn hafi verið handtekinn og almenningi stafi engin frekari hætta af honum.
Þýski miðilinn DW greinir frá því að sjúkrabílar, slökkviliðsbílar, lögreglubílar og þyrla hafi brugðist við útkallinu í Grimmaischen Straße, verslunargötu í hjarta borgarinnar sem tengir markaðssvæði við ýmis kennileiti.
Burkhard Jung, borgarstjóri Leipzig, hefur staðfest bráðabirgðatölur um fjölda látinna og sagði að búið væri að tryggja öryggi fólks á nærliggjandi svæði. Misræmi er í upplýsingagjöf yfirvalda þar sem ríkismiðilinn MDR greindi síðar frá því að lögregla hafi fært tölu látinna niður í einn.
„Þetta er átakanlegt. Það eina sem ég get gert einmitt núna er að votta fjölskyldum fórnarlambanna samúð mína,“ sagði Jung við fréttamenn á vettvangi.
„Allt annað verður að koma í ljós við rannsókn lögreglu og rannsóknaryfirvalda.“
Fréttin er í vinnslu.