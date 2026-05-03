„Vitum að þessir gæjar búa yfir gríðarlegum gæðum“ Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 3. maí 2026 20:34 Rúnar Kristinsson á hliðarlínunni í leik kvöldsins. Vísir/Diego Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, gat leyft sér að brosa eftir 3-4 endurkomusigur liðsins gegn FH í Bestu-deild karla í kvöld. Rúnar og hans menn voru 3-1 undir í hálfleik, en snéru dæminu við í seinni hálfleik og Rúnar segir að sigurinn hafi eðli málsins samkvæmt verið sætur. „Já, klárlega. Við erum búnir að lenda í svona leikjum hérna áður. Í fyrra, í úrslitakeppninni og svo var það held ég árið þar á undan sem við vorum að tapa 3-0 í hálfleik,“ sagði Rúnar. „Það gerði þetta auðveldara fyrir okkur, vitandi það að við höfum snúið þessu við áður. Við höfum náð hér í góð úrslit og við vorum rólegir í hálfleik. Við vissum að vindurinn myndi hjálpa okkur aðeins að þrýsta þeim neðar. Við þurftum bara að nýta tækifærin okkar betur. Við nýttum þau kannski ekki alveg nógu vel í fyrri hálfleik, en þetta var rosalega opinn leikur og þrátt fyrir að það hafi kannski ekki verið frábær gæði í þessum fótboltaleik þá var fullt af færum og barátta út um allan völl. Fullt af mörkum og mikil gleði fyrir þá sem á horfðu, en mesta gleðin fyrir okkur að ná í þrjú stig.“ Þrátt fyrir að vera lentir 2-1 undir eftir rétt um tíu mínútna leik voru Framarar sterkari aðilinn í fyrri hálfleik. Það kom því líklega mörgum á óvart þegar FH-ingar bættu þriðja marki sínu við stuttu fyrir hálfleikshléið. „Það var frekar fúlt. Mér fannst við frekar vera nær því að jafna og áttum þarna ágætis tækifæri til að jafna í 2-2. Þeir áttu að vísu skot í stöng líka, en svo skora þeir þriðja markið á held ég 42. mínútu og það var frekar þungur biti.“ „Maður hefði auðvitað farið rólegri inn í hálfleikinn 2-1 undir en 3-1, en einhvernveginn náum við að kreista fram þrjú mörk í seinni hálfleik. Kennie (Chopart) frábær eins og alltaf, að skila mörkum úr varnarstöðu og liðið í heild sinni að leggja sig fram og berjast. FH-liðið spilar vel og ég er hissa hvað þeir eru með lítið af stigum. Maður sér hvað þeir eru að reyna að spila og maður sér hvert þeir eru að fara. Þetta hlýtur einhverntíman að jafna sig og þeir fara að vinna leiki því þeir eru með lið í það að mínu mati.“ „En fyrir okkur er frábært að við höfum komið til baka. Það gefur okkur sjálfstraust inn í sumarið og gott að vera komnir með þessi stig á töfluna.“ Að lokum var Rúnar beðinn um að lýsa því hversu gott það er fyrir lið eins og fram að hafa menn á borð við Kennie Chopart og Fred innanborðs. Chopart skoraði tvö mörk fyrir liðið og Fred lagði upp þrjú. „Við vitum að þessir gæjar búa yfir gríðarlegum gæðum. En þeir þurfa að hafa góða menn í kringum sig líka og þegar við erum með fleiri svona góða fótboltamenn í kringum þá þá kannski opnast aðeins oftar fyrir þá. En ef þeir eru teknir úr umferð þá eru aðrir sem stíga upp og gera sitt. Við erum með mörg vopn í okkar hóp og vonandi haldur þetta bara svona áfram, að við sjáum einhvern stíganda í því sem við erum að gera." „Ég hef svolítið saknað þess að sjá okkur tengja saman sigra og við náum núna tveimur í röð. Vonandi getum við haldið áfram að safna og vinna fótboltaleiki. Og öðlast þá trú sem þurfum að hafa til að fara aðeins lengra en við gerðum í fyrra," sagði Rúnar að lokum. 