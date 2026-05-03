Vinicius kom í veg fyrir að Barcelona yrði sófameistari Ágúst Orri Arnarson skrifar 3. maí 2026 21:32 Mörkin hjá Vinicius voru tekin úr efstu hillu. Judit Cartiel/Getty Images Real Madrid þurfti að sækja sigur gegn Espanyol til að koma í veg fyrir að Barcelona yrði Spánarmeistari. Það tókst þökk sé Vinicius Junior sem skoraði bæði mörkin í 0-2 sigri gegn Espanyol. Eftir sigur Barcelona í gærkvöldi var ljóst að Real Madrid mætti ekki misstíga sig gegn Espanyol í dag. Ef leikurinn hefði endað með jafntefli eða sigri Espanyol hefði Barcelona orðið Spánarmeistari. Þar með er ekki sagt að Real Madrid eigi mikinn möguleika en þessi sigur heldur voninni á lífi. Mörk Vinicius voru glæsileg. Í fyrra markinu sólaði hann tvo varnarmenn og renndi boltanum niður í nærhornið, eftir stoðsendingu Gonzalo Garcia. Vinicius skoraði svo annað mark með frábæru skoti fyrir utan teig eftir stutta hælsendingu frá Jude Bellingham. Fjórar umferðir eru nú eftir af deildinni en ljóst er að Real Madrid mun ekki þurfa að standa heiðursvörð í heimsókninni til Barcelona um næstu helgi.