Daníel Freyr lagði upp í sigri gegn Viktori Bjarka

Daníel Freyr Kristjánsson lagði upp mark fyrir Fredericia í 3-3 jafntefli gegn FC Kaupmannahöfn í neðri hluta dönsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta.
Daníel Freyr hefur unnið sér sæti í byrjunarliðinu eftir að deildinni var skipt upp og gaf sína aðra stoðsendingu á tímabilinu í dramatískum leik í dag. Fredericia hefði þó þurft á sigrinum að halda en liðið er í fallsæti, nú þremur stigum frá öruggu sæti.
FCK mætti til leiks með sex sigra í röð að baki og er löngu búið að bjarga sér frá falli.
Leikurinn hófst með látum því heimamenn Fredericia tóku forystuna á fyrstu mínútu. FCK jafnaði hins vegar á elleftu mínútu þegar Andreas Cornelius kom boltanum í netið.
Daníel Freyr gaf laglega stungusendingu á Jonatan Lindekilde sem skoraði á 24. mínútu en Mads Emil Madsen skoraði annað jöfnunarmark fyrir FCK skömmu síðar.
Svo dró ekki aftur til tíðinda fyrr en seint í leiknum þegar Friday Etim kom Fredericia 3-2 yfir en aðeins fjórum mínútum síðar skoraði Jordan Larsson jöfnunarmark úr vítaspyrnu og leiknum lauk 3-3.
Viktor Bjarki Daðason kom inn fyrir markaskorarann Andreas Cornelius á 65. mínútu en tókst ekki að setja mark sitt á leikinn.