Fótbolti

Daníel Freyr lagði upp í sigri gegn Viktori Bjarka

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Daníel Freyr lagði upp annað mark Fredericia.
Daníel Freyr lagði upp annað mark Fredericia. fredericia

Daníel Freyr Kristjánsson lagði upp mark fyrir Fredericia í 3-3 jafntefli gegn FC Kaupmannahöfn í neðri hluta dönsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta.

Daníel Freyr hefur unnið sér sæti í byrjunarliðinu eftir að deildinni var skipt upp og gaf sína aðra stoðsendingu á tímabilinu í dramatískum leik í dag. Fredericia hefði þó þurft á sigrinum að halda en liðið er í fallsæti, nú þremur stigum frá öruggu sæti.

FCK mætti til leiks með sex sigra í röð að baki og er löngu búið að bjarga sér frá falli.

Leikurinn hófst með látum því heimamenn Fredericia tóku forystuna á fyrstu mínútu. FCK jafnaði hins vegar á elleftu mínútu þegar Andreas Cornelius kom boltanum í netið.

Daníel Freyr gaf laglega stungusendingu á Jonatan Lindekilde sem skoraði á 24. mínútu en Mads Emil Madsen skoraði annað jöfnunarmark fyrir FCK skömmu síðar.

Svo dró ekki aftur til tíðinda fyrr en seint í leiknum þegar Friday Etim kom Fredericia 3-2 yfir en aðeins fjórum mínútum síðar skoraði Jordan Larsson jöfnunarmark úr vítaspyrnu og leiknum lauk 3-3.

Viktor Bjarki Daðason kom inn fyrir markaskorarann Andreas Cornelius á 65. mínútu en tókst ekki að setja mark sitt á leikinn.

Danski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið