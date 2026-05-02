Schalke tryggði sér sæti í þýsku úrvalsdeildinni með 1-0 sigri gegn Fortuna Dusseldorf í 32. umferð þýsku B-deildarinnar. Valgeir Lunddal og félagar eru í bullandi fallbaráttu.
Kenan Karaman skoraði sigurmarkið sem kom fornfræga félaginu Schalke aftur upp í úrvalsdeildina eftir fjögurra ára bið í B-deild.
Valgeir Lunddal kom inn af varamannabekk Fortuna í seinni hálfleik en tókst ekki að setja mark sitt á leikinn og lokatölur urðu 1-0.
Fortuna er í 15. sæti þýsku B-deildarinnar og ef Magdeburg eða Greuter Furth vinna á morgun verður Fortuna í fallsæti þegar tvær umferðir eru eftir.