Fótbolti

Sjáðu markmann leggja upp mark gegn liði Kristians

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Markmaðurinn getur verið sáttur með sjálfan sig. Alex Bierens de Haan/Getty Images

Kristian Nökkvi Hlynsson lagði upp mark fyrir Twente en það dugði ekki til sigurs því markmaður AZ Alkmaar lagði upp jöfnunarmark í uppbótartíma leiksins og 2-2 urðu lokatölur.

Twente hefði farið upp í Meistaradeildarsæti með sigri í dag og það leit allt út fyrir að sigurinn myndi skila sér.

Twente var 2-1 yfir í uppbótartíma, eftir góða stoðsendingu frá Kristiani sem leiddi til annars marks Twente.

Kristian Hlynsson lagði upp annað mark Twente en var tekinn af velli á 83. mínútu. Getty/Rene Nijhuis

AZ henti hins vegar öllu fram í síðustu sókn leiksins og það var markmaðurinn

Rome Jayden Owusu-Oduro sem lagði upp jöfnunarmarkið fyrir Peer Koopmeiners.

Allt ætlaði um koll að keyra þegar Koopmeiners þrumaði boltanum í netið, eins og sjá mér hér fyrir neðan.

Annars staðar í Hollandi var Stefán Ingi Sigurðarson í byrjunarliði Go Ahead Eagles í 2-2 jafntefli gegn Sparta Rotterdam. Alfons Sampsted og Nökkvi Þeyr Þórisson komu ekki við sögu.

Tvær umferðir eru eftir af hollensku deildinni og GA Eagles sigla lygnan sjó en Twente er sem fyrr segir í harðri Meistaradeildarbaráttu.

