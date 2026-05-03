Inter er Ítalíumeistari Ágúst Orri Arnarson skrifar 3. maí 2026 20:42 Inter hefur verið yfirburðalið í ítölsku deildinni í vetur. Stefano Guidi/Getty Images Inter varð Ítalíumeistari í 21. sinn í kvöld en titillinn var tryggður með 2-0 sigri gegn Parma. Þrátt fyrir að þrjár umferðir séu eftir af ítölsku deildinni á ekkert lið möguleika á að ná Inter. Ríkjandi meistarar Napoli eru í næsta sæti fyrir neðan og í þriðja sætinu situr nágrannaliðið AC Milan. Marcus Thuram var maðurinn sem tryggði titilinn en hann skoraði sigurmark leiksins í uppbótartíma fyrri hálfleiks, eftir stoðsendingu frá Piotr Zielenski. Stemningin var mikil við San Siro fyrir leik dagsins. Image Photo Agency/Getty Images Parma er búið að bjarga sér frá falli og veitti litla samkeppni í þessum leik. Inter var með öll völd á vellinum og Henrikh Mkhitaryan bætti öðru marki við í seinni hálfleik. Þetta er þriðji meistaratitill Inter á síðustu sex tímabilum en sá fyrsti undir stjórn Cristian Chivu. Margir misstu trú á honum þegar Inter tapaði tveimur af fyrstu þremur leikjum tímabilsins en Chivu hefur snúið öllum á sitt band. Titlarnir gætu líka orðið fleiri, Inter á eftir að mæta Lazio í bikarúrslitaleik og gæti tryggt tvennuna.