Glódís Perla Viggósdóttir og stöllur í Bayern Munchen eru úr leik í Meistaradeildinni eftir 4-2 tap gegn Barcelona í seinni leik liðanna.
Fyrri leiknum lauk með 1-1 jafntefli á heimavelli Bayern og Þýskalandsmeistararnir voru því vel á lífi fyrir leik dagsins.
Þeim tókst hins vegar ekki að sigra spænska risann sem er á leið í úrslitaleikinn sjötta árið í röð.
Leikurinn hófst illa hjá Bayern og liðið lenti undir eftir aðeins þrettán mínútur þegar Salma Paralluelo kom boltanum í netið.
Linda Dallmann náði svo að jafna stöðuna skömmu síðar en aftur lenti Bayern undir á 22. mínútu, þegar Alexia Putellas skoraði.
Ewa Pajor skoraði svo þriðja mark Barcelona og Alexia Putellas setti fjórða markið snemma í seinni hálfleik.
Þá var einvíginu svo gott sem lokið en Pernille Harder lagaði stöðuna aðeins fyrir Bayern undir lok leiks.
Þrennan verður því ekki að veruleika hjá Þýskalandsmeisturum Bayern en Glódís Perla getur enn orðið tvöfaldur meistari með sigri í bikarúrslitaleiknum gegn Wolfsburg þann 14. maí.