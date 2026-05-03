Stjarnan - ÍA 1-2 | Skógarhlaup Árna skilaði Skaga­mönnum sigri

Magnús Sigurjón Guðmundsson skrifar
Skagamenn heimsækja Stjörnuna.
Skagamenn heimsækja Stjörnuna. Vísir/Guðmundur

Stjarnan tapaði 1-2 fyrir ÍA í fimmtu umferð Bestu deildar karla. Árni Snær Ólafsson gaf Skagamönnum sigurmarkið á silfurfati. 

Þetta var fyrsti sigur sumarsins hjá ÍA en annað tap Stjörnunnar í röð. 

Benedikt Warén tók forystuna fyrir Stjörnuna með glæsimarki eftir aðeins tíu mínútna leik.

Skagamenn voru samt hættulegri aðilinn og vildu vítaspyrnu skömmu fyrir hálfleik en fóru 1-0 undir inn í búningsherbergi.

Staðan breyttist snöggt í seinni hálfleik því á 58. mínútu jafnaði Markús Páll Ellertsson leikinn fyrir ÍA.

Skagamenn settu síðan sigurmarkið þegar Viktor Jónsson slapp einn í gegn. Markmaðurinn Árni Snær Ólafsson fór í skógarhlaup og skildi markið eftir autt.

Nánari umfjöllun og viðtöl eru væntanleg á Vísi…

