Stjarnan tapaði 1-2 fyrir ÍA í fimmtu umferð Bestu deildar karla. Árni Snær Ólafsson gaf Skagamönnum sigurmarkið á silfurfati.
Þetta var fyrsti sigur sumarsins hjá ÍA en annað tap Stjörnunnar í röð.
Benedikt Warén tók forystuna fyrir Stjörnuna með glæsimarki eftir aðeins tíu mínútna leik.
Skagamenn voru samt hættulegri aðilinn og vildu vítaspyrnu skömmu fyrir hálfleik en fóru 1-0 undir inn í búningsherbergi.
Staðan breyttist snöggt í seinni hálfleik því á 58. mínútu jafnaði Markús Páll Ellertsson leikinn fyrir ÍA.
Skagamenn settu síðan sigurmarkið þegar Viktor Jónsson slapp einn í gegn. Markmaðurinn Árni Snær Ólafsson fór í skógarhlaup og skildi markið eftir autt.
