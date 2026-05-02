Hverfiskjarninn Grímsbær gengur þessa dagana í gegnum endurnýjun lífdaga. Í gær, 1. maí, héldu opnunarteitin í Grímsbæ áfram þegar ný líkamsræktarstöð, Stúdíó Iða, fagnaði því að vera að hefja starfsemi í kjarnanum.
Þar opnuðu hjónin Auðunn Blöndal og Rakel Þormarsdóttur einnig nýlega veitingastaðinn Fossinn en auk þess opnaði bakaríið Hygge þar síðastliðið haust.
Valgerður Tryggvadóttir, stofnandi Stúdíó Iðu, er sjúkraþjálfari og hefur þjálfað mömmutíma sem brátt munu hefja göngu sína í þessu nýja húsnæði í Fossvoginum.
Fjölmiðlamaðurinn Auðunn Blöndal og konan hans Rakel Þormarsdóttir hafa valið nafn fyrir veitingastaðinn sem þau opna á næstunni á neðri hæð verslunarkjarnans Grímsbæjar í Reykjavík. Staðurinn heitir Fossinn, væntanlega með vísan í Fossvoginn, og þau eru nú í leit að starfsfólki til að taka á móti gestum og til starfa í eldhúsi staðarins.
Veipveldið Póló hefur opnað verslun í verslunarkjarna við Hagamel í Vesturbænum í Reykjavík sem löngum var kallaður Úlfarsfell eftir samnefndri bókabúð. Taílenskur veitingastaður hefur verið í húsinu um árabil.
Eigendur bakarísins Hygge við Barónsstíg hafa enn ekki fengið rekstrarleyfi afhent en 231 dagur er síðan þeir lögðu fram umsókn. Framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði veltir því fyrir sér hvort ákvörðun þeirra um að ræða mál sitt opinberlega hafi orðið þeim að falli.