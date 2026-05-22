Fréttir af því að parísarhjól á Miðbakka muni líklega rísa á ný hafa fallið í grýttan jarðveg. Margir undra sig á ákvörðun borgarinnar um að ganga til viðræðna við rekstraraðila hjólsins og syrgja körfuboltavöllinn og hjólabrettasvæðið sem var þar áður. Formaður borgarráðs segir að ekki hafi fundist tími til að finna eitthvað annað fyrir svæðið og að tilvonandi meirihluti hafi ekki sett sig upp á móti framlengingunni.
Greint var frá því fyrr í dag að borgarráðsfulltrúar Samfylkingar hefðu mótmælt fyrirhugaðri tillögu borgarstjóra um að bjóða Taylors Tivoli Iceland ehf. til viðræðna um framlengingu samnings um afnot af svæðinu til að reka parísarhjól. Tillagan var samþykkt á fundinum en borgarráðsfulltrúar Samfylkingar, Pírata og Sósíalistaflokksins sátu hjá við afgreiðslu málsins.
Fulltrúar Samfylkingarinnar í borgarráði, Skúli Helgason og Dóra Björt Guðjónsdóttir, lögðu fram bókun á fundinum þar sem tillögunni var mótmælt og sögðu þar að parísarhjólið dragi fram ímynd af ferðamannavæddri afþreyingu frekar en að endurspegla skapandi borgarlíf, menningu og tengsl við náttúruna.
Eflaust fagna einhverjir áframhaldandi veru parísarhjólsins en ákvörðunin virðist þó vekja undran flestra sökum þess hvað parísarhjólið er mikið tómt. Parísarhjólið reis fyrst sumarið 2024 og fór fréttastofa Sýnar fór með Einari Þorsteinssyni í fyrstu ferð parísarhjólsins.
„Var að vakna eftir aðgerð og er ekki alveg allsgáður en ég verð að segja...“ skrifar tónlistarmaðurinn Unnsteinn Manúel Stefánsson við mynd á Instagram-hringrás sinni fyrr í dag.
„Þetta parísarhjól sökkar. Við viljum aftur körfuboltavöll og hjólabretti á Miðbakka. Og það er alltaf tómt!“ skrifar hann svo á næstu mynd og lætur fylgja með frétt Vísis af ákvörðun borgarráðs.
Síðan hefur hann látið gervigreindina smíða myndband fyrir sig þar sem má sjá hann drippla körfubolta á hjólabretti á Miðbakkanum, grýta körfuboltanum í parísarhjólið sem hrynur til jarðar og múg manna fagna honum.
Hann lætur síðan fylgja undirskriftarlista frá Örnu Sigrúnu Haraldsdóttur á Ísland.is þar sem kallað er eftir því að Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri dragi til baka samning við rekstraraðila parísarhjólsins og í staðinn verði aftur sett upp körfuboltavöllur, hjólabraut og hjólabrettarampur.
Fleiri en Unnsteinn hafa tjáð sig um málið. Fjölmiðlamaðurinn Egill Helgason hefur yfirleitt skoðun á flestu og tjáði sig um Parísarhjólið í Facebook-færslu þar sem hann sagðist ætíð hafa fundist Parísarhjólið vera ráðgáta.
„Ekki amast ég á neinn hátt við þessu Parísarhjóli. En mér hefur ætíð fundist það vera ráðgáta sökum þess að ég hef varla séð nokkurn mann fara upp í það. Hef velt þessu fyrir mér hvert einasta sumar sem hjólið hefur verið við höfnina,“ skrifaði Egill í færslunni.
Fjölmargir hafa skrifað ummæli við færsluna, flest þeirra í neikvæðari kantinum þó einhverjir tjái sig sem hafi prófað hjólið og líkað vel.
„Þetta er svona kafkaískt parísarhjól. Hjá því er vörður sem meinar öllum, ekki bara þér, að fara upp í það. Svo þegar þú ert í þann veginn að skilja við, verður hjólið fjarlægt að eilífu,“ skrifar leikstjórinn Viðar Víkingsson við færsluna.
„Skilgreiningin á kulda er að sitja fastur í hjólinu í norðangarra...“ skrifar tónlistargagnrýnandinn Magnús Lyngdal Magnússon.
„Kannski peningaþvætti,“ veltir Gunnar Smári Egilsson, ritstjóri Samstöðvarinnar, fyrir sér án þess að hafa nokkuð fyrir sér, að því er virðist.
„Eitthvað hlýtur þetta að gefa fyrst þessi aðili er til í að setja þetta upp á eftir ár. Kannski er tilkostnaðurinn það lítill að það þarf ekki mikla notkun til að ná upp í hann,“ skrifar Halldór Auðar Svansson, fyrrverandi borgarfulltrúi Pírata, við færsluna.
Ein þeirra sem skrifar ummæli við færsluna er Alexandra Briem, fráfarandi borgarfulltrúi Pírata og formaður borgarráðs, sem útskýrir þar bæði ákvörðunin um að framlengja samninginn og ákvörðun meirihlutans um að sitja hjá á fundinum.
„Ég hef ekkert á móti þessu Parísarhjóli heldur, finnst það meira að segja bara frekar skemmtilegt. En það virðist ekki mikið notað og mér hefði þótt meira spennandi að reyna aftur að vera með matarbíla, eða koma upp aftur útiaðstöðu fyrir unglinga,“ skrifar hún við færslu Egils.
„En það var soldið mikið sem var í gangi síðustu mánuði, ársreikningur, stórir samningar við ríkið, stórar breytingar hjá Strætó, stofnframlag og reglur um félagsbústaði og svo prófkjör og kosningar (+margt annað). Það bara eiginlega fannst ekki tími til að fara raunverulega í að plana annað sem hefði getað komið í staðinn í sumar. Og það hefði ekkert endilega verið æðislegt að hafa ekkert þarna í sumar heldur,“ skrifar hún.
Við það hafi bæst að þegar málið kom til meirihlutans þá væru þau býsna umboðslaus í ljósi þess að tími þeirra við stjórn sé að klárast. Rekstraraðilinn hefði þurft að vita hvort af þessu yrði eða ekki og því hefðu þau ekki kunnað við að fresta málinu milli funda.
„Svo lausnin var að heyra í þeim sem voru í minnihluta á fráfarandi tímabili en virðast munu ráða framhaldinu og sjá hvað þeim fyndist. Og þar sem þau voru ekki sérstaklega á móti þessu hleyptum við endurnýjun í gegn með hjásetu,“ skrifaði Alexandra.
„Í því felst enginn sérstakur áfellisdómur eða gildra, þetta er bara eitthvað sem við upplifðum ekki að hefði endilega staðið undir væntingum og á öðrum rólegri tíma hefðum sennilega verið farin að finna eitthvað annað, en vildum bara klára fyrir sumarið í einhvers konar sátt og fyrirsjáanleika fyrir alla aðila. Ég vænti þess að það verði eitthvað annað þarna sumarið 2027, vonandi skemmtilegt.“