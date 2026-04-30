Tjáir sig ekki um greiðslur frá Rúv en boðar yfirlýsingu Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 30. apríl 2026 14:17 Jón Gnarr þingmaður Viðreisnar. Vísir/Ívar Fannar Jón Gnarr þingmaður Viðreisnar vill ekki tjá sig um greiðslur sem hann hlaut frá Rúv fyrir að bregða á leik hjá Gísla Marteini. Hann segist vilja fara yfir málið og muni að því loknu líklega senda frá sér yfirlýsingu. Tilefnið er frétt Morgunblaðsins þar sem greint er frá því að Ríkisútvarpið hafi greitt Jóni fyrir að leika í innslagi í Vikunni með Gísla Marteini. Þar brá Jón sér í hlutverk dúettsins Plató ásamt kollega sínum í Tvíhöfða Sigurjóni Kjartanssyni og var ESB málið þar í algleymingi. Upplýsingarnar eru hafðar upp úr fundargerð stjórnar Ríkisútvarpsins frá 25. mars en Ingvar Smári Birgisson stjórnarmaður Ríkisútvarpsins lagði fram fyrirspurn um aðkomu Jóns að hlutverkinu. Sagði hann að Jón, þingmaður Viðreisnar og yfirlýstur stuðningsmaður þess að Ísland gangi í Evrópusambandið hafi í þættinum brugðið sér í hlutverk andstæðings aðildar að Evrópusambandinu og hafi skopstælt þann málstað. „Óskað er eftir upplýsingum um hvort Jón Gnarr hafi fengið greitt fyrir að koma fram í Vikunni með Gísla Marteini í umræddum þætti. Sömuleiðis er óskað eftir upplýsingum um hvernig útvarpsstjóri telji það samræmast hlutlægnisskyldum ríkisútvarpsins að þingmaður ríkisstjórnarinnar sé fenginn sem skemmtikraftur í vinsælu dagskrárefni í því skyni að flytja pólitísk skilaboð og hæðast að málstað pólitískra andstæðinga." View this post on Instagram A post shared by RÚV (@ruvgram) Skemmtiatriði séu ekki ritskoðuð Fram kemur í fundargerðinni að Stefán Eiríksson útvarpsstjóri hafi upplýst á fundinum að Jón Gnarr hafi eins og aðrir skemmtikraftar sem séu með skemmtiatriði í RÚV fengið greitt fyrir sína framkomu í þættinum. „Skemmtiatriði séu ekki ritskoðuð af RÚV. Sérstakt ákvæði sé í vinnureglum um fréttir og dagskrárefni um takmarkanir á þátttöku frambjóðenda til almennra kosninga í dagskrá RÚV og giltu þau ákvæði einnig um talsmenn mismunandi fylkinga ef um þjóðaratkvæðagreiðslu sé að ræða. Bar sé viðmiðunardagsetning sá dagur sem framboðsfrestur rennur út. Ekki hafi verið lagt endanlegt mat á það í tengslum við mögulega þjóðaratkvæðagreiðslu hverjir skuli teljast talsmenn tiltekinna fylkinga, slíkt verði gert þegar ákvörðun hefur verið tekin um þjóðaratkvæðagreiðsluna á Alþingi." Fram kemur að endingu í fundargerðinni að Ingvar hafi gagnrýnt svör útvarpsstjóra. Í kjölfarið hafi fylgt umræður. Jón hefur ekki orðið við beiðni Vísis um viðtal vegna málsins og segist ekki vilja gera slíkt fyrr en hann hafi náð að fara yfir málið. Þá muni hann líklega senda frá sér yfirlýsingu. Fundargerð Rúv má lesa hér. fundargerð_stjórnar_rúv_25PDF2.5MBSækja skjal