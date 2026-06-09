Innlent

Enginn þurfi að óttast að vera skilinn frá maka sínum

Lovísa Arnardóttir skrifar
Hjúkrunarheimilið Móberg á Selfossi.
Hjúkrunarheimilið Móberg á Selfossi. Arkitektúruppreisnin

Heilbrigðisráðuneytið og Heilbrigðisstofnun Suðurlands segja það ekki rétt sem kemur fram í frétt RÚV um að loka eigi hjúkrunardeildunum Fossheimum og Ljósheimum við Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi og þannig 20 hjúkrunarrýmum. Þau segja fólk ekki þurfa að óttast að vera skilið frá maka eða flutt fjarri heimabyggð.

Í sameiginlegri tilkynningu stofnunarinnar og ráðuneytisins á vef Stjórnarráðsins kemur fram að gert sé ráð fyrir því að um mitt næsta ár hefjist fyrsti áfangi framkvæmda við endurbætur og viðbyggingu húsnæðis Heilbrigðisstofnunar Suðurlands á Selfossi. Markmið verkefnisins sé að bæta húsnæðisaðstöðu, styrkja þjónustu og skapa betri umgjörð fyrir sjúklinga, íbúa og starfsfólk til framtíðar.

Þegar framkvæmdir hefjast, eftir um það bil eitt ár, verði hjúkrunardeildinni Ljósheimum, þar sem eru 20 hjúkrunarrými, lokað og starfsemi heilsugæslunnar færð þangað en engar breytingar verða á rekstri Fossheima.

Í tilkynningu segir að þegar nær dregur lokun Ljósheima verði hætt að taka við nýjum íbúum inn á hjúkrunardeildina þegar rými losna. Þegar rekstri deildarinnar verði svo hætt um mitt næsta ár verði íbúunum sem þar búa boðinn flutningur á annað hjúkrunarheimili. Þar koma til greina hjúkrunardeildin Fossheimar, hjúkrunarheimilið Móberg og hjúkrunarheimilið Ás í Hveragerði eða annað hjúkrunarheimili í samráði við óskir íbúa.

Enginn þurfi að óttast að vera skilinn frá maka sínum

„Stjórnendur og starfsfólk HSU leggja metnað sinn í vandaðan undirbúning fyrir lokun Ljósheima að ári þannig að sem minnst rask verði á högum íbúa hjúkrunardeildarinnar og aðstandenda þeirra. Enginn þarf að óttast að vera skilinn frá maka sínum eða gert að flytja á hjúkrunarheimili um langan veg fjarri sinni heimabyggð,“ segir í tilkynningunni.

Þar kemur einnig fram að þó svo að Ljósheimar loki muni hjúkrunarrýmum ekki fækka á Suðurlandi því um mitt næsta ár verði opnað nýtt hjúkrunarheimili, Ás, í Hveragerði. Þá fjölgi rýmum um 26. Þá muni hjúkrunarrými á Móbergi nýtast íbúum á Suðurlandi í auknum mæli eftir því sem líður á árið og rýmum fjölgar á höfuðborgarsvæðinu. Landspítalinn hafi haft forgang að 40 af 60 hjúkrunarrýmum á Móbergi vegna skorts á hjúkrunarrýmum á höfuðborgarsvæðinu en þessi skortur sé ekki lengur fyrir hendi.

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