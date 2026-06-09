Enginn þurfi að óttast að vera skilinn frá maka sínum Lovísa Arnardóttir skrifar 9. júní 2026 13:52 Hjúkrunarheimilið Móberg á Selfossi. Arkitektúruppreisnin Heilbrigðisráðuneytið og Heilbrigðisstofnun Suðurlands segja það ekki rétt sem kemur fram í frétt RÚV um að loka eigi hjúkrunardeildunum Fossheimum og Ljósheimum við Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi og þannig 20 hjúkrunarrýmum. Þau segja fólk ekki þurfa að óttast að vera skilið frá maka eða flutt fjarri heimabyggð. Í sameiginlegri tilkynningu stofnunarinnar og ráðuneytisins á vef Stjórnarráðsins kemur fram að gert sé ráð fyrir því að um mitt næsta ár hefjist fyrsti áfangi framkvæmda við endurbætur og viðbyggingu húsnæðis Heilbrigðisstofnunar Suðurlands á Selfossi. Markmið verkefnisins sé að bæta húsnæðisaðstöðu, styrkja þjónustu og skapa betri umgjörð fyrir sjúklinga, íbúa og starfsfólk til framtíðar. Þegar framkvæmdir hefjast, eftir um það bil eitt ár, verði hjúkrunardeildinni Ljósheimum, þar sem eru 20 hjúkrunarrými, lokað og starfsemi heilsugæslunnar færð þangað en engar breytingar verða á rekstri Fossheima. Í tilkynningu segir að þegar nær dregur lokun Ljósheima verði hætt að taka við nýjum íbúum inn á hjúkrunardeildina þegar rými losna. Þegar rekstri deildarinnar verði svo hætt um mitt næsta ár verði íbúunum sem þar búa boðinn flutningur á annað hjúkrunarheimili. Þar koma til greina hjúkrunardeildin Fossheimar, hjúkrunarheimilið Móberg og hjúkrunarheimilið Ás í Hveragerði eða annað hjúkrunarheimili í samráði við óskir íbúa. Enginn þurfi að óttast að vera skilinn frá maka sínum „Stjórnendur og starfsfólk HSU leggja metnað sinn í vandaðan undirbúning fyrir lokun Ljósheima að ári þannig að sem minnst rask verði á högum íbúa hjúkrunardeildarinnar og aðstandenda þeirra. Enginn þarf að óttast að vera skilinn frá maka sínum eða gert að flytja á hjúkrunarheimili um langan veg fjarri sinni heimabyggð,“ segir í tilkynningunni. Þar kemur einnig fram að þó svo að Ljósheimar loki muni hjúkrunarrýmum ekki fækka á Suðurlandi því um mitt næsta ár verði opnað nýtt hjúkrunarheimili, Ás, í Hveragerði. Þá fjölgi rýmum um 26. Þá muni hjúkrunarrými á Móbergi nýtast íbúum á Suðurlandi í auknum mæli eftir því sem líður á árið og rýmum fjölgar á höfuðborgarsvæðinu. Landspítalinn hafi haft forgang að 40 af 60 hjúkrunarrýmum á Móbergi vegna skorts á hjúkrunarrýmum á höfuðborgarsvæðinu en þessi skortur sé ekki lengur fyrir hendi. Árborg Hjúkrunarheimili Landspítalinn Heilbrigðismál Hveragerði Eldri borgarar Tengdar fréttir Nýtt 60 íbúa hjúkrunarheimili á Selfossi – 40 fyrir höfuðborgarsvæðið Ný styttist óðum í að nýtt hjúkrunarheimili verði opnað á Selfossi fyrir sextíu íbúa. Fjörutíu manns af höfuðborgarsvæðinu munu fá inni á nýja heimilinu. 30. janúar 2022 20:04 Nýju hjúkrunarheimili fagnað í Árborg Bæjarstjóri Árborgar segir að um langa hríð hafi verið mikil þörf fyrir fjölgun hjúkrunarrýma og biðlistar í Árnessýslu verið langir. 14. janúar 2016 13:00 Mest lesið „Fórnarlambið látið borga brúsann“ Innlent Safnað fyrir foreldra Bergs Ottós Innlent „Það vegast þarna á mjög erfið sjónarmið“ Innlent Skuldbundu sig í fjögur ár en farin eftir átján mánuði Innlent Bólga eftir bílbeltið leiddi til sýknu Innlent Aðalsteinn hleypur í skarðið Innlent Vaxtaplanið sé tímaskekkja Innlent Rúmlega átján þúsund skiluðu ekki framtali Innlent Trúir ekki öðru en að nýir herrar fjarlægi „níðstöngina“ Innlent Skoða hvernig brotthvarfi Bandaríkjanna úr hafrannsóknum verður mætt Innlent Fleiri fréttir Íbúar á flæðiskeri staddir eftir samdrátt í umsvifum Icelandair Telja Ríkisútvarpið bullandi hlutdrægt í ESB-málinu Landris og kvikusöfnun heldur áfram Trúir ekki öðru en að nýir herrar fjarlægi „níðstöngina“ Enginn þurfi að óttast að vera skilinn frá maka sínum Safnað fyrir foreldra Bergs Ottós Áfrýjar ekki dómi fyrir brot á Múlaborg Gervigreindin aukið hraða netsvika gríðarlega Góður gangur í fundarhöldum um þinglok Enn tekist á um þingstörfin og gervigreindin eykur hættuna á netglæpum Jóna Árný endurráðin bæjarstjóri „Fórnarlambið látið borga brúsann“ Skoða hvernig brotthvarfi Bandaríkjanna úr hafrannsóknum verður mætt Rúmlega átján þúsund skiluðu ekki framtali „Það vegast þarna á mjög erfið sjónarmið“ Rafvarnarvopn kom við sögu þar sem tilkynnandi um brot var handtekinn Vaxtaplanið sé tímaskekkja Bólga eftir bílbeltið leiddi til sýknu Skuldbundu sig í fjögur ár en farin eftir átján mánuði „Það þarf nú ansi mikið að ganga upp“ Þurfi frekar að gera meira fyrir konurnar heldur en að skrímslavæða þær Aðalsteinn hleypur í skarðið „Börn eiga aldrei að borga fyrir gjörðir foreldra sinna“ Vilhjálmur sagði af sér þingmennsku Andmæla fundarboði aðalfundar Sósíalista Konukot og börn í brottfararstöð í brennidepli í kvöldfréttum Séra Guðni Már kveður Ísland Magga Friðriks leitar til almennings eftir stuðningi „Svaraðu spurningunni“ Sérsveitaraðgerð á Eskifirði Sjá meira