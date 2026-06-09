Trúir ekki öðru en að nýir herrar fjarlægi „níðstöngina“ Árni Sæberg skrifar 9. júní 2026 13:52 Bergþór Ólason vill ekki sjá Svörtu keiluna þegar hann mætir í vinnuna á Alþingi. vísir/vilhelm Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins, flutti í dag árlega ræðu sína á Alþingi um ósk hans um að listaverkið Svarta keilan, sem stendur við þinghúsið, verði fjarlægð. Hann kveðst ekki hafa trú á öðru en að nýr meiri hluti borgarstjórnar láti verða af því. Listaverkið Svarta keilan er eftir Santiago Sierra og var sett niður árið 2012 sem minnisvarði um borgaralega óhlýðni í Búsáhaldabyltingunni svokölluðu í kjölfar efnahagshruns árið 2008. Bergþór hefur lengi verið eindreginn andstæðingur listaverksins og sér í lagi staðsetningar þess. Hann hefur flutt eina ræðu á ári síðastliðin ár og í dag var komið að þeirri áttundu í röðinni. Háðung gagnvart Alþingi „Ég er mættur í árlega ræðu mína þar sem ég hvet forseta Alþingis til að hlutast til um það að Svarta keilan, svokölluð, listaverk, gjörningur, sem á að hefja til skýjanna borgaralega óhlýðni og var sett hér upp sem einhvers konar níðstöng gagnvart Alþingi fyrir framan inngang í Skála, verði fjarlægð,“ sagði hann undir liðnum störf þingsins á þingfundi dagsins. Hann rakti að það hefði verið afstaða forsætisnefndar alveg frá þeim tíma þegar Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir var forseti. Sturla Böðvarsson heitinn, fyrrverandi forseti Alþingis, hefði svo hnykkt rækilega á því í blaðagrein árið 2018 að hér væri um háðung gagnvart Alþingi að ræða. Nýir herrar teknir við Þá sagði Bergþór að hann hefði ákveðið að flytja sína árlegu ræðu nú í ljósi þess að nýir herrar væru teknir við völdum í borgarstjórn. „Ég trúi ekki öðru en að meiri hluti Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks hafi það í sér að fjarlægja þessa níðstöng, færa hana á einhvern annan stað þar sem skilaboðin til Alþingis eru ekki með þeim hætti sem blasa við hér dag hvern fyrir framan Alþingishúsið. Þetta er það sem ég vildi segja um þetta mál í þetta skipti. Ég held að þetta sé áttunda ræðan sem ég held um þetta atriði. Ég hvet virðulegan forseta til að hlutast til um það núna, gera atlögu að því, að þetta svokallaða listaverk, sem er í mínum huga ljótur og lítilsvirðandi grjóthnullungur, verði fjarlægt og fært á annan stað. Það má vera hvar sem er í mínum huga en ekki hér fyrir framan þennan helga stað sem Alþingi er. Það er til háðungar fyrir þingið að þetta sé enn staðan eftir allan þennan tíma.“ Alþingi Miðflokkurinn Hrunið Styttur og útilistaverk Mest lesið „Fórnarlambið látið borga brúsann“ Innlent Safnað fyrir foreldra Bergs Ottós Innlent „Það vegast þarna á mjög erfið sjónarmið“ Innlent Skuldbundu sig í fjögur ár en farin eftir átján mánuði Innlent Bólga eftir bílbeltið leiddi til sýknu Innlent Aðalsteinn hleypur í skarðið Innlent Vaxtaplanið sé tímaskekkja Innlent Rúmlega átján þúsund skiluðu ekki framtali Innlent Trúir ekki öðru en að nýir herrar fjarlægi „níðstöngina“ Innlent Skoða hvernig brotthvarfi Bandaríkjanna úr hafrannsóknum verður mætt Innlent Fleiri fréttir Íbúar á flæðiskeri staddir eftir samdrátt í umsvifum Icelandair Telja Ríkisútvarpið bullandi hlutdrægt í ESB-málinu Landris og kvikusöfnun heldur áfram Trúir ekki öðru en að nýir herrar fjarlægi „níðstöngina“ Enginn þurfi að óttast að vera skilinn frá maka sínum Safnað fyrir foreldra Bergs Ottós Áfrýjar ekki dómi fyrir brot á Múlaborg Gervigreindin aukið hraða netsvika gríðarlega Góður gangur í fundarhöldum um þinglok Enn tekist á um þingstörfin og gervigreindin eykur hættuna á netglæpum Jóna Árný endurráðin bæjarstjóri „Fórnarlambið látið borga brúsann“ Skoða hvernig brotthvarfi Bandaríkjanna úr hafrannsóknum verður mætt Rúmlega átján þúsund skiluðu ekki framtali „Það vegast þarna á mjög erfið sjónarmið“ Rafvarnarvopn kom við sögu þar sem tilkynnandi um brot var handtekinn Vaxtaplanið sé tímaskekkja Bólga eftir bílbeltið leiddi til sýknu Skuldbundu sig í fjögur ár en farin eftir átján mánuði „Það þarf nú ansi mikið að ganga upp“ Þurfi frekar að gera meira fyrir konurnar heldur en að skrímslavæða þær Aðalsteinn hleypur í skarðið „Börn eiga aldrei að borga fyrir gjörðir foreldra sinna“ Vilhjálmur sagði af sér þingmennsku Andmæla fundarboði aðalfundar Sósíalista Konukot og börn í brottfararstöð í brennidepli í kvöldfréttum Séra Guðni Már kveður Ísland Magga Friðriks leitar til almennings eftir stuðningi „Svaraðu spurningunni“ Sérsveitaraðgerð á Eskifirði Sjá meira