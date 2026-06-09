Innlent

Gervi­greindin aukið hraða net­svika gríðar­lega

Smári Jökull Jónsson skrifar
Stefán Skúlason er sérfræðingur öryggis hjá Arion banka.
Stefán Skúlason er sérfræðingur öryggis hjá Arion banka. Vísir/Bjarni/Getty

Hraði í netsvikum hefur aukist gríðarlega undanfarið og hlutir sem áður tóku netþrjóta marga mánuði taka nú aðeins nokkrar mínútur að sögn sérfræðings öryggis hjá Arion banka. Almenningur þurfi að sýna tortryggni því glæpamenn treysti á að fólk bregðist við í hugsunarleysi.

Arion banki og íslenska netöryggisfyrirtækið Syndis boðuðu í morgun til fundar um öryggismál þar sem sérfræðingar fjölluðu um áhrif gervigreindar á netöryggi. 

Þar hélt David Jakoby frá Syndis erindi sem og Stefán Skúlason sérfræðingur öryggis hjá Arion Banka. 

Þarf tortryggni gagnvart skilaboðasendingum og fjárbeiðnum

Stefán segir helstu áskoranirnar vera að átta sig á hvort netglæpir snúist að bankanum eða viðskiptavinunum. Þá hafi gervigreind breytt landslaginu töluvert.

„Einna helst hraðinn, hraðinn er orðinn svo gríðarlega mikil í netsvikum hjá okkur í dag og ekki bara öryggissvikum. Við erum farin að sjá hluti sem tóku marga mánuði komna niður í mínútur,“ sagði Stefán að fundinum loknum í dag.

„Skilaboðin sem eru allt um kring er að við þurfum að staldra við, við þurfum að átta okkur á að það sem er að koma til okkar er ekki endilega sannleikurinn. Við verðum að vera með tortryggni gagnvart skilaboðum, gagnvart innskráningum, gagnvart fjárbeiðnum og svo framvegis.“

Vísbendingar um svik í öllum skilaboðum

Hann segir almenning þurfa að spyrja sig af hverju skilaboð séu að berast þar sem beðið er um upplýsingar. 

Daglega sjáist tilraunir til svika þar sem netglæpamenn sigla undir fölsku flaggi.

„Það eru alltaf vísbendingar í nánast öllum skilaboðum og þær snúa yfirleitt að því að það þarf bara að gefa sér tíma og spyrja: Af hverju er ég að fá þetta?“

„Það er eiginlega aðalmálið af því að svikararnir keyra á að reyna að fá þig til að panikka og bregðast við, gera eitthvað í hugsunarleysi,“ sagði Stefán Skúlason, sérfræðingur öryggis hjá Arion banka.

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