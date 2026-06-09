Gervigreindin aukið hraða netsvika gríðarlega Smári Jökull Jónsson skrifar 9. júní 2026 13:16 Stefán Skúlason er sérfræðingur öryggis hjá Arion banka. Vísir/Bjarni/Getty Hraði í netsvikum hefur aukist gríðarlega undanfarið og hlutir sem áður tóku netþrjóta marga mánuði taka nú aðeins nokkrar mínútur að sögn sérfræðings öryggis hjá Arion banka. Almenningur þurfi að sýna tortryggni því glæpamenn treysti á að fólk bregðist við í hugsunarleysi. Arion banki og íslenska netöryggisfyrirtækið Syndis boðuðu í morgun til fundar um öryggismál þar sem sérfræðingar fjölluðu um áhrif gervigreindar á netöryggi. Þar hélt David Jakoby frá Syndis erindi sem og Stefán Skúlason sérfræðingur öryggis hjá Arion Banka. Þarf tortryggni gagnvart skilaboðasendingum og fjárbeiðnum Stefán segir helstu áskoranirnar vera að átta sig á hvort netglæpir snúist að bankanum eða viðskiptavinunum. Þá hafi gervigreind breytt landslaginu töluvert. „Einna helst hraðinn, hraðinn er orðinn svo gríðarlega mikil í netsvikum hjá okkur í dag og ekki bara öryggissvikum. Við erum farin að sjá hluti sem tóku marga mánuði komna niður í mínútur,“ sagði Stefán að fundinum loknum í dag. „Skilaboðin sem eru allt um kring er að við þurfum að staldra við, við þurfum að átta okkur á að það sem er að koma til okkar er ekki endilega sannleikurinn. Við verðum að vera með tortryggni gagnvart skilaboðum, gagnvart innskráningum, gagnvart fjárbeiðnum og svo framvegis.“ Vísbendingar um svik í öllum skilaboðum Hann segir almenning þurfa að spyrja sig af hverju skilaboð séu að berast þar sem beðið er um upplýsingar. Daglega sjáist tilraunir til svika þar sem netglæpamenn sigla undir fölsku flaggi. „Það eru alltaf vísbendingar í nánast öllum skilaboðum og þær snúa yfirleitt að því að það þarf bara að gefa sér tíma og spyrja: Af hverju er ég að fá þetta?“ „Það er eiginlega aðalmálið af því að svikararnir keyra á að reyna að fá þig til að panikka og bregðast við, gera eitthvað í hugsunarleysi,“ sagði Stefán Skúlason, sérfræðingur öryggis hjá Arion banka. Netöryggi Netglæpir Fjármálafyrirtæki Mest lesið „Fórnarlambið látið borga brúsann“ Innlent „Það vegast þarna á mjög erfið sjónarmið“ Innlent Skuldbundu sig í fjögur ár en farin eftir átján mánuði Innlent Bólga eftir bílbeltið leiddi til sýknu Innlent Aðalsteinn hleypur í skarðið Innlent Vaxtaplanið sé tímaskekkja Innlent Rúmlega átján þúsund skiluðu ekki framtali Innlent Skoða hvernig brotthvarfi Bandaríkjanna úr hafrannsóknum verður mætt Innlent Fallið frá þróun nýrrar samevrópskrar herþotu Erlent Þurfi frekar að gera meira fyrir konurnar heldur en að skrímslavæða þær Innlent Fleiri fréttir Gervigreindin aukið hraða netsvika gríðarlega Góður gangur í fundarhöldum um þinglok Enn tekist á um þingstörfin og gervigreindin eykur hættuna á netglæpum Jóna Árný endurráðin bæjarstjóri „Fórnarlambið látið borga brúsann“ Skoða hvernig brotthvarfi Bandaríkjanna úr hafrannsóknum verður mætt Rúmlega átján þúsund skiluðu ekki framtali „Það vegast þarna á mjög erfið sjónarmið“ Rafvarnarvopn kom við sögu þar sem tilkynnandi um brot var handtekinn Vaxtaplanið sé tímaskekkja Bólga eftir bílbeltið leiddi til sýknu Skuldbundu sig í fjögur ár en farin eftir átján mánuði „Það þarf nú ansi mikið að ganga upp“ Þurfi frekar að gera meira fyrir konurnar heldur en að skrímslavæða þær Aðalsteinn hleypur í skarðið „Börn eiga aldrei að borga fyrir gjörðir foreldra sinna“ Vilhjálmur sagði af sér þingmennsku Andmæla fundarboði aðalfundar Sósíalista Konukot og börn í brottfararstöð í brennidepli í kvöldfréttum Séra Guðni Már kveður Ísland Magga Friðriks leitar til almennings eftir stuðningi „Svaraðu spurningunni“ Sérsveitaraðgerð á Eskifirði Tjón upp á hundrað milljónir og eldsupptök ráðgáta Nær tvöföldun umsókna um meistaranám „Beinin af Jónasi skipta andskotans engu máli“ Verðlaunuðu Evrópusinna fyrir að sporna gegn óreiðu Leit að arftaka Höllu Bergþóru hafin: „Kemur í ljós“ Eldur í vinnuvél á Álfsnesi Vildi vita hvort varnarsamningi við Bandaríkin yrði teflt í tvísýnu með ESB-viðræðum Sjá meira