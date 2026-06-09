Enn er óvíst hvort takist að ljúka þingstörfum í vikunni líkt og gert er ráð fyrir í starfsáætlun Alþingis, þingflokksformaður Viðreisnar segir þó góðan gang í viðræðum þingflokksformanna, en meðal ásteytingsefna er frumvarp um innviðafélag.
Þingfundur hefst eftir rúman hálftíma og meðal þess sem er á dagskrá þingsins er brottfararstöð, samgönguáætlun og nýtt innviðafélag. Samkvæmt gildandi starfsáætlun þingsins fara eldhúsdagsumræður fram á morgun og á síðasti starfsdagur að vera á föstudag. Enn er þó óvíst hvort af þessu verði en fulltrúar stjórnarmeirihlutans og stjórnarandstöðu hafa enn ekki samið um þinglok. Sigmar Guðmundsson þingflokksformaður Viðreisnar segir góðan gang í viðræðum.
„Við höfum verið að funda nokkuð þétt þingflokksformenn, og verið að kasta á milli okkar allskonar hugmyndum og útfærslum um varðandi þinglokin og vorum svolítið að funda í gærkvöldi og höldum því áfram í dag. Ég myndi segja að við værum komin nær þessu heldur en var um helgina, en það er enn eftir svolítið af útfærslum, enn eftir talsvert af málum sem á eftir að klára, þannig við erum alltaf að þokast nær og það verða svolítil fundarhöld um þetta allt saman í dag.“
Bergþór Ólason þingmaður Miðflokksins hefur látið að sér kveða í umræðum um nýtt innviðafélag og segir áhyggjur Miðflokksins af því margþættar, málið sé verr ígrundað en í fyrstu hafi verið talið.
„Og það kannski helgast af því að málið var tekið hratt út úr nefndinni þannig menn áttuðu sig ekki á öllu því sem ekki er búið að leiða í jörðu hvað efnisatriði málsins. Síðan er auðvitað önnur mynd sem er þessi gríðarlega aukning í gjaldtöku á akstur á ökutæki með þessu máli, tafagjöldum Samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og 1,7 prósent markmiði stjórnvalda.“
Miðflokkurinn kalli eftir því að verkefni félagsins og gjaldtaka verði skoðuð með heildstæðum hætti. Sigmar Guðmundsson segir innviðafélagið mikið áherslumál ríkisstjórnarinnar.
„Þetta er eitt af því sem við höfum verið að ræða í þinglokasamningunum, hvort það þurfi mögulega að gera breytingar á málunum og það er auðvitað í vinnslu. En það liggur fyrir og er svo sem rétt hjá Bergþóri að þetta er stórt og mikilvægt mál en það er ekkert útséð með það hvort það verði einhverju breytt í því til að mæta þar einhverjum sjónarmiðum, það er eiginlega eitthvað sem verður að skýrast í dag, en það er auðvitað á dagskrá á þingfundi í dag, ásamt fleiri málum. Þannig það er alveg ennþá svigrúm til þess að ná lendingu og sátt um öll þessi mál.“