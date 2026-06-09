Í hádegisfréttum tökum við stöðuna á þingstörfunum en sumarfrí þingmanna nálgast nú óðfluga þótt enn séu nokkur stór mál á dagskrá.
Þar á meðal eru frumvarp um brottfararstöð svokallaða og innviðafélag sem ætlað er að halda utan um og fjármagna stórar framkvæmdir á vegum ríkisins.
Þá fjöllum við um netglæpi og hvernig gervigreindin hefur verið notuð til að þróa slíka starfsemi enn frekar. Hlutir sem áður tóku netþrjóta marga mánuði taka nú aðeins nokkrar mínútur að sögn sérfræðings öryggis hjá Arion banka.
Að auki verður rætt við rektorinn við Háskólann á Akureyri þar sem námsumsóknum hefur fjölgað mikið milli ára.