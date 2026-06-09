Innlent

Safnað fyrir for­eldra Bergs Ottós

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Bergur Ottó lést sviplega 6. júní síðastliðinn.
Bergur Ottó lést sviplega 6. júní síðastliðinn.

Stofnað hefur verið til söfnunar fyrir fjölskyldu Bergs Ottós Thomsen Kárasonar. Bergur Ottó fæddist 17. febrúar síðastliðinn en lést sviplega á laugardagsmorgun.

Foreldrar Bergs Ottós eru Inger Erla Thomsen og Kári Benónýsson. Fréttastofa hefur fengið leyfi frá þeim til að deila Facebook-færslu þeirra þar sem greint var frá andláti drengsins.

„Orð fá því ekki lýst hversu mikið við söknum litla sólargeislans okkar, brosin sem við fengum, hláturinn, gráturinn. Við erum þakklát fyrir allan þann stuðning sem okkur hefur borist í kveðjum og heimsóknum,“ segir í færslunni.

„Við þiggjum alla þá hjálp sem okkur berst og við viljum að það sé haldið minningu hans á lofti; það má tala um hann og við fögnum því að heyra ef Bergur snerti líf ykkar.“

Fjölskylda og vinir Ingerar og Kára hafa sem fyrr segir stofnað til söfnunar vegna fráfalls Bergs Ottós. Reikningurinn er á nafni Sigríðar, móður Kára.

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„Við erum mjög þakklát fyrir viðbrögðin,“ segir Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir, vinkona Ingerar og Kára. „Þó að peningar lini ekki sársaukann þá mun allur stuðningur létta undir með fjölskyldunni á þessum krefjandi tímum sem eru framundan. Fjölskylda og vinir eru öll í sárum vegna þessa harmleiks.“

Inger og Kári eiga einnig soninn Hersi Loga, tveggja ára.

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