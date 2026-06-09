Safnað fyrir foreldra Bergs Ottós Hólmfríður Gísladóttir skrifar 9. júní 2026 13:48 Bergur Ottó lést sviplega 6. júní síðastliðinn. Stofnað hefur verið til söfnunar fyrir fjölskyldu Bergs Ottós Thomsen Kárasonar. Bergur Ottó fæddist 17. febrúar síðastliðinn en lést sviplega á laugardagsmorgun. Foreldrar Bergs Ottós eru Inger Erla Thomsen og Kári Benónýsson. Fréttastofa hefur fengið leyfi frá þeim til að deila Facebook-færslu þeirra þar sem greint var frá andláti drengsins. „Orð fá því ekki lýst hversu mikið við söknum litla sólargeislans okkar, brosin sem við fengum, hláturinn, gráturinn. Við erum þakklát fyrir allan þann stuðning sem okkur hefur borist í kveðjum og heimsóknum,“ segir í færslunni. „Við þiggjum alla þá hjálp sem okkur berst og við viljum að það sé haldið minningu hans á lofti; það má tala um hann og við fögnum því að heyra ef Bergur snerti líf ykkar.“ Fjölskylda og vinir Ingerar og Kára hafa sem fyrr segir stofnað til söfnunar vegna fráfalls Bergs Ottós. Reikningurinn er á nafni Sigríðar, móður Kára. Kt. 010671-3299/Rknr. 0123-15-260828 „Við erum mjög þakklát fyrir viðbrögðin,“ segir Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir, vinkona Ingerar og Kára. „Þó að peningar lini ekki sársaukann þá mun allur stuðningur létta undir með fjölskyldunni á þessum krefjandi tímum sem eru framundan. Fjölskylda og vinir eru öll í sárum vegna þessa harmleiks.“ Inger og Kári eiga einnig soninn Hersi Loga, tveggja ára. Mest lesið „Fórnarlambið látið borga brúsann“ Innlent „Það vegast þarna á mjög erfið sjónarmið“ Innlent Skuldbundu sig í fjögur ár en farin eftir átján mánuði Innlent Bólga eftir bílbeltið leiddi til sýknu Innlent Aðalsteinn hleypur í skarðið Innlent Vaxtaplanið sé tímaskekkja Innlent Rúmlega átján þúsund skiluðu ekki framtali Innlent Skoða hvernig brotthvarfi Bandaríkjanna úr hafrannsóknum verður mætt Innlent Fallið frá þróun nýrrar samevrópskrar herþotu Erlent Þurfi frekar að gera meira fyrir konurnar heldur en að skrímslavæða þær Innlent Fleiri fréttir Gervigreindin aukið hraða netsvika gríðarlega Góður gangur í fundarhöldum um þinglok Enn tekist á um þingstörfin og gervigreindin eykur hættuna á netglæpum Jóna Árný endurráðin bæjarstjóri „Fórnarlambið látið borga brúsann“ Skoða hvernig brotthvarfi Bandaríkjanna úr hafrannsóknum verður mætt Rúmlega átján þúsund skiluðu ekki framtali „Það vegast þarna á mjög erfið sjónarmið“ Rafvarnarvopn kom við sögu þar sem tilkynnandi um brot var handtekinn Vaxtaplanið sé tímaskekkja Bólga eftir bílbeltið leiddi til sýknu Skuldbundu sig í fjögur ár en farin eftir átján mánuði „Það þarf nú ansi mikið að ganga upp“ Þurfi frekar að gera meira fyrir konurnar heldur en að skrímslavæða þær Aðalsteinn hleypur í skarðið „Börn eiga aldrei að borga fyrir gjörðir foreldra sinna“ Vilhjálmur sagði af sér þingmennsku Andmæla fundarboði aðalfundar Sósíalista Konukot og börn í brottfararstöð í brennidepli í kvöldfréttum Séra Guðni Már kveður Ísland Magga Friðriks leitar til almennings eftir stuðningi „Svaraðu spurningunni“ Sérsveitaraðgerð á Eskifirði Tjón upp á hundrað milljónir og eldsupptök ráðgáta Nær tvöföldun umsókna um meistaranám „Beinin af Jónasi skipta andskotans engu máli“ Verðlaunuðu Evrópusinna fyrir að sporna gegn óreiðu Leit að arftaka Höllu Bergþóru hafin: „Kemur í ljós“ Eldur í vinnuvél á Álfsnesi Vildi vita hvort varnarsamningi við Bandaríkin yrði teflt í tvísýnu með ESB-viðræðum Sjá meira