Áfrýjar ekki dómi fyrir brot á Múlaborg Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 9. júní 2026 13:48 Brot mannsins voru framin á leikskólanum Múlaborg í Reykjavík. Vísir/Anton Brink Landsréttur staðfesti í gær að Hannes Valle Þorsteinsson sæti áfram gæsluvarðhaldi vegna kynferðisbrots gegn barni á leikskólanum Múlaborg í Reykjavík. Hannes var í lok síðasta mánaðar dæmdur til þriggja ára fangelsisvistar og greiðslu 2,5 milljóna króna í miskabætur. Héraðsdómur Reykjavíkur úrskurðaði hann í gæsluvarðhald til 4. desember en Hannes skaut úrskurðinum til Landsréttar. Hannes krafðist þess að úrskurðurinn yrði felldur úr gildi. Landsréttur féllst ekki á það en féllst á varakröfu hans um að stytta gæsluvarðhaldstímann til 26. júní. Í úrskurði Landsréttar frá 5. júní kemur einnig fram að Hannes hyggist ekki áfrýja dóminum . Verjandi hans greindi frá því í greinargerð. Hannes hafði ekki tekið afstöðu til áfrýjunar þegar gæsluvarðhald yfir honum var framlengt í héraði. Hannes hefur sætt gæsluvarðhaldi frá því í ágúst í fyrra. Hannes var upphaflega ákærður í nóvember síðastliðnum fyrir nauðgun með því að hafa tvisvar sinnum á árinu 2025 á leikskólanum haft önnur kynferðismök en samræði við stúlku. Hann hafi misnotaði freklega yfirburðarstöðu sína gagnvart stúlkunni, brugðist trausti hennar og trúnaði sem starfsmaður leikskólans og í annað skiptið jafnframt notfært sér að þannig var ástatt um stúlkuna að hún gat ekki spornað við verknaðnum sökum svefndrunga. Grunaður um kynferðisbrot á Múlaborg Dómsmál Reykjavík Ofbeldi gegn börnum Leikskólar Mest lesið „Fórnarlambið látið borga brúsann“ Innlent „Það vegast þarna á mjög erfið sjónarmið“ Innlent Skuldbundu sig í fjögur ár en farin eftir átján mánuði Innlent Bólga eftir bílbeltið leiddi til sýknu Innlent Aðalsteinn hleypur í skarðið Innlent Vaxtaplanið sé tímaskekkja Innlent Rúmlega átján þúsund skiluðu ekki framtali Innlent Skoða hvernig brotthvarfi Bandaríkjanna úr hafrannsóknum verður mætt Innlent Fallið frá þróun nýrrar samevrópskrar herþotu Erlent Þurfi frekar að gera meira fyrir konurnar heldur en að skrímslavæða þær Innlent Fleiri fréttir Gervigreindin aukið hraða netsvika gríðarlega Góður gangur í fundarhöldum um þinglok Enn tekist á um þingstörfin og gervigreindin eykur hættuna á netglæpum Jóna Árný endurráðin bæjarstjóri „Fórnarlambið látið borga brúsann“ Skoða hvernig brotthvarfi Bandaríkjanna úr hafrannsóknum verður mætt Rúmlega átján þúsund skiluðu ekki framtali „Það vegast þarna á mjög erfið sjónarmið“ Rafvarnarvopn kom við sögu þar sem tilkynnandi um brot var handtekinn Vaxtaplanið sé tímaskekkja Bólga eftir bílbeltið leiddi til sýknu Skuldbundu sig í fjögur ár en farin eftir átján mánuði „Það þarf nú ansi mikið að ganga upp“ Þurfi frekar að gera meira fyrir konurnar heldur en að skrímslavæða þær Aðalsteinn hleypur í skarðið „Börn eiga aldrei að borga fyrir gjörðir foreldra sinna“ Vilhjálmur sagði af sér þingmennsku Andmæla fundarboði aðalfundar Sósíalista Konukot og börn í brottfararstöð í brennidepli í kvöldfréttum Séra Guðni Már kveður Ísland Magga Friðriks leitar til almennings eftir stuðningi „Svaraðu spurningunni“ Sérsveitaraðgerð á Eskifirði Tjón upp á hundrað milljónir og eldsupptök ráðgáta Nær tvöföldun umsókna um meistaranám „Beinin af Jónasi skipta andskotans engu máli“ Verðlaunuðu Evrópusinna fyrir að sporna gegn óreiðu Leit að arftaka Höllu Bergþóru hafin: „Kemur í ljós“ Eldur í vinnuvél á Álfsnesi Vildi vita hvort varnarsamningi við Bandaríkin yrði teflt í tvísýnu með ESB-viðræðum Sjá meira