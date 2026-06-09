Innlent

Á­frýjar ekki dómi fyrir brot á Múlaborg

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Brot mannsins voru framin á leikskólanum Múlaborg í Reykjavík.
Brot mannsins voru framin á leikskólanum Múlaborg í Reykjavík. Vísir/Anton Brink

Landsréttur staðfesti í gær að Hannes Valle Þorsteinsson sæti áfram gæsluvarðhaldi vegna kynferðisbrots gegn barni á leikskólanum Múlaborg í Reykjavík.

Hannes var í lok síðasta mánaðar dæmdur til þriggja ára fangelsisvistar og greiðslu 2,5 milljóna króna í miskabætur. Héraðsdómur Reykjavíkur úrskurðaði hann í gæsluvarðhald til 4. desember en Hannes skaut úrskurðinum til Landsréttar.

Hannes krafðist þess að úrskurðurinn yrði felldur úr gildi. Landsréttur féllst ekki á það en féllst á varakröfu hans um að stytta gæsluvarðhaldstímann til 26. júní.

Í úrskurði Landsréttar frá 5. júní kemur einnig fram að Hannes hyggist ekki áfrýja dóminum . Verjandi hans greindi frá því í greinargerð. Hannes hafði ekki tekið afstöðu til áfrýjunar þegar gæsluvarðhald yfir honum var framlengt í héraði.

Hannes hefur sætt gæsluvarðhaldi frá því í ágúst í fyrra. Hannes var upphaflega ákærður í nóvember síðastliðnum fyrir nauðgun með því að hafa tvisvar sinnum á árinu 2025 á leikskólanum haft önnur kynferðismök en samræði við stúlku. Hann hafi misnotaði freklega yfirburðarstöðu sína gagnvart stúlkunni, brugðist trausti hennar og trúnaði sem starfsmaður leikskólans og í annað skiptið jafnframt notfært sér að þannig var ástatt um stúlkuna að hún gat ekki spornað við verknaðnum sökum svefndrunga.

Grunaður um kynferðisbrot á Múlaborg Dómsmál Reykjavík Ofbeldi gegn börnum Leikskólar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið