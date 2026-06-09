Jóna Árný Þórðardóttir hefur verið endurráðin bæjarstjóri Fjarðabyggðar fyrir kjörtímabilið 2026-2030. Ráðning hennar var staðfest af öllum bæjarfulltrúum 3. júní síðastliðinn og ráðningarsamningur undirritaður í gær.
Að því er fram kemur í tilkynningu frá sveitarfélaginu tók Jóna Árný við starfi bæjarstjóra Fjarðabyggðar árið 2024. Hún kemur frá Norðfirði og hefur víðtæka stjórnunarreynslu og sérþekkingu á sviði rekstrar, fjármála og þróunar. Jóna Árný er löggiltur endurskoðandi og starfaði sem ráðgjafi hjá KPMG árin 2005–2008. Að því loknu starfaði hún sem fjármálastjóri Fjarðabyggðar í tvö ár og síðar í innri endurskoðun hjá Alcoa Fjarðaáli í önnur tvö ár. Hún starfaði síðan sjálfstætt þar til hún tók við starfi framkvæmdastjóra Austurbrúar vorið 2014.
„Ég þakka það traust sem mér er sýnt og held auðmjúk áfram störfum mínum sem bæjarstjóri Fjarðabyggðar. Ég hlakka til að vinna áfram með öflugri bæjarstjórn og framúrskarandi starfsfólki sveitarfélagsins að þeim verkefnum og tækifærum sem fram undan eru. Framtíðin í Fjarðabyggð er björt, krafturinn í samfélaginu okkar einstakur og ég er þakklát og stolt af því að fá að sinna áfram þessu veigamikla hlutverki fyrir samfélagið okkar,“ er haft eftir Jónu Árnýju.
„Jóna Árný hefur staðið sig vel í starfi síðustu ár og komið sér vel inn í málefni okkar víðfeðma sveitarfélags. Það er mikilvægt að tryggja stöðugleika og góðan starfsanda bæði fyrir sveitarfélagið, starfsfólk þess og kjörna fulltrúa og Jóna Árný gerir það með sóma,“ segir Þuríður Lillý Sigurðardóttir forseti bæjarstjórnar.
Ragnar Sigurðsson, formaður bæjarráðs, tók undir með Jónu Árnýju og Þuríði Lillý og sagði að auki:
„Ég er mjög ánægður með endurráðningu Jónu Árnýjar sem bæjarstjóri Fjarðabyggðar. Hún hefur á undanförnum árum sýnt styrka forystu, fagmennsku og yfirgripsmikla þekkingu á rekstri sveitarfélagsins. Við höfum átt gott og traust samstarf og ég hlakka til að halda því áfram á nýju kjörtímabili. Fram undan eru mikilvæg verkefni þar sem við ætlum áfram að styrkja rekstur sveitarfélagsins, byggja upp innviði og skapa enn betra samfélag fyrir íbúa Fjarðabyggðar. “