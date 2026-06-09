Bjarni Þór Bjarnason sóknarprestur á Seltjarnarnesi lenti í klóm svikahrappa sem höfðu tæpa hálfa milljón króna af kreditkortinu hans. Hann segir farir sínar ekki sléttar eftir áratuga viðskipti við Íslandsbanka.
„Ég hef verið viðskiptavinur Íslandsbanka áratugum saman. Ég var fyrst viðskiptavinur Útvegsbanka Íslands, síðan Íslandsbanka frá 1990 þegar Útvegsbankinn og þrír aðrir bankar sameinuðust. Árið 2006 breyttist nafnið í Glitni banka. Nýi Glitnir kom árið 2008 og Íslandsbanki hf. hefur verið til frá árinu 2009. Í öll þessi ár hef ég verið trúfastur viðskiptavinur bankans sem hefur borið ýmis nöfn á þessu langa tímabili,“ skrifar Bjarni í aðsendri grein í Morgunblaðinu í dag.
Á dögunum bárust honum skilaboð frá Íslandsbanka þar sem honu mvar tilkynnt að kreditkortið hans hefði verið fryst vegna dularfullna færslna úti í heimi upp á 170 þúsund krónur. Samanlagt náðu þrjótar af kortinu 424 þúsundum króna á fáeinum dögum.
Í samtali við fréttastofu lýsir hann því að hann hafi þá látið loka kortinu og í kjölfarið lagt leið sína í útibú bankans sem hafði samband fyrir hans hönd við enndurkröfudeildina. Daginn eftir fékk hann hins vegar tölvupóst frá endurkröfudeildinni þar sem honum var tjáð að hann ætti ekki rétt á endurgreiðslu þar sem hann hefði gefið leyfi fyrir úttektunum.
Þrjótunum hafði þannig ekki aðeins tekist að gabba Bjarna heldur bankann sömuleiðis. Hann situr þannig upp með að þurfa að greiða skuldina.
„Ég var orðlaus þegar þessu var vísað á mig. Fórnarlambið er látið borga brúsann. Maður hefði haldið að þeir væru með tryggingar fyrir slíku,“ segir hann.
Bjarni færði í kjölfarið öll viðskipti sín yfir í annan banka en segist hafa gert það með óbragð í munni.