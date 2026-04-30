Yfirmönnum íranska knattspyrnusambandsins var vísað burt af landamæraeftirliti Kanada. Íran mun því ekki eiga fulltrúa á ársþingi FIFA sem fer þar fram um helgina.
Utanríkisráðherra Kanada hefur staðfest að þeim hafi verið vísað burt við The Athletic en Reuters greindi fyrst frá eftir heimildum.
Sendinefndin frá íranska knattspyrnusambandinu taldi meðal annarra forsetann Mehdi Taj, framkvæmdastjórann Hedayat Mombeni og aðstoðarmann hans Hamed Momeni.
Mehdi Taj, the IRGC-linked president of Iran’s football federation, was not allowed into Canada after arriving for this week’s FIFA Congress and later left the country, according to Iranian media reports.https://t.co/JxgYjy2maf pic.twitter.com/axzVOKV8R0— Iran International English (@IranIntl_En) April 29, 2026
Í umfjöllun íranska miðilsins Tasnim segir að þeir séu snúnir aftur til Tyrklands eftir að hafa „upplifað óviðunandi framkomu af hálfu landamæravarða og móðgun í garð eins mikilvægasta arms íranska hersins.“
Þar er líklega átt við forsetann Mehdi Taj, sem er fyrrum meðlimur íranska byltingarvarðarins.
Óttast hefur verið lengi að samskonar aðstæður komi upp í sumar. Þrátt fyrir fagrar yfirlýsingar FIFA um að Íran muni spila á HM er ekki víst að landamæraeftirlit Kanada eða Bandaríkjanna líti málið sömu augum.
Utanríkisráðherra Bandaríkjanna, Marco Rubio, sagði til dæmis í síðustu viku að leikmenn liðsins yrðu velkomnir á HM „en vandamálið við Íran er að þá fylgir alltaf fólk með þeim með tengsl við íranska byltingarvörðinn.“
Það virðist vera vandamálið sem kom upp í Kanada fyrir ársþing FIFA. Kanada, sem og Bandaríkin þar sem Íran spilar sína leiki í sumar, hafa yfirlýst íranska byltingarvörðinn sem hryðjuverkasamtök.