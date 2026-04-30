Fótbolti

Írönum vísað úr landi fyrir árs­þing FIFA

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Mehdi Taj, forseti íranska knattspyrnusambandsins, er fyrrum meðlimur íranska byltingarvarðarins. Saeid Zareian/picture alliance via Getty Images

Yfirmönnum íranska knattspyrnusambandsins var vísað burt af landamæraeftirliti Kanada. Íran mun því ekki eiga fulltrúa á ársþingi FIFA sem fer þar fram um helgina.

Utanríkisráðherra Kanada hefur staðfest að þeim hafi verið vísað burt við The Athletic en Reuters greindi fyrst frá eftir heimildum.

Sendinefndin frá íranska knattspyrnusambandinu taldi meðal annarra forsetann Mehdi Taj, framkvæmdastjórann Hedayat Mombeni og aðstoðarmann hans Hamed Momeni.

Í umfjöllun íranska miðilsins Tasnim segir að þeir séu snúnir aftur til Tyrklands eftir að hafa „upplifað óviðunandi framkomu af hálfu landamæravarða og móðgun í garð eins mikilvægasta arms íranska hersins.“

Þar er líklega átt við forsetann Mehdi Taj, sem er fyrrum meðlimur íranska byltingarvarðarins.

Óttast hefur verið lengi að samskonar aðstæður komi upp í sumar. Þrátt fyrir fagrar yfirlýsingar FIFA um að Íran muni spila á HM er ekki víst að landamæraeftirlit Kanada eða Bandaríkjanna líti málið sömu augum.

Utanríkisráðherra Bandaríkjanna, Marco Rubio, sagði til dæmis í síðustu viku að leikmenn liðsins yrðu velkomnir á HM „en vandamálið við Íran er að þá fylgir alltaf fólk með þeim með tengsl við íranska byltingarvörðinn.“

Það virðist vera vandamálið sem kom upp í Kanada fyrir ársþing FIFA. Kanada, sem og Bandaríkin þar sem Íran spilar sína leiki í sumar, hafa yfirlýst íranska byltingarvörðinn sem hryðjuverkasamtök.

