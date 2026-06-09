Stelpurnar hennar Betu unnu stórt en ekki nógu stórt

Belgía endar í öðru sæti í sínum riðli í B-deild undankeppni HM kvenna í fótbolta þrátt fyrir frábæra frammistöðu í kvöld.
Belgarnir, sem eru þjálfaðar af hinni íslensku Elísabetu Gunnarsdóttur, unnu 7-0 stórsigur á Lúxemborg.
Belgía vann samt ekki nógu stórt til að taka efsta sætið af Skotlandi. Skotar unnu 5-1 sigur á Ísrael á sama tíma og það nægði þeim til að vinna riðilinn á markatölu.
Sex leikmenn komust á blað hjá Belgum eða þær Tessa Wullaert (20. mínúta), Amber Tysiak (45. mínúta), Marie Detruyer (60. mínúta), Amber Tysiak (66. mínúta), Hannah Eurlings (82. og 88. mínúta) og Isabelle Iliano (87. mínúta).
Belgía og Skotland gerðu jafntefli í báðum innbyrðis leikjum sínum og því réði heildarmarkatalan úrslitum. Hvorugt lið tapaði leik, vann fjóra og gerði tvö jafntefli.
Belgar fengu aðeins eitt mark á sig en skoruðu tveimur mörkum færra en Skotland. Skotar voru +22 (24-2) en Belgar +21 (22-1).
Báðar þjóðir verða með í umspili og eiga því, eins og Ísland, enn möguleika á því að tryggja sér farseðilinn á HM á næsta ári.
Belgíska liðið hefur nú spilað átta landsleiki í röð undir stjórn Elísabetar án þess að tapa.